Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 4 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 4 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 4 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 10, 13, 15 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 4 khu phố Hữu Định phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố Tân Điền phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8, 9 khu phố 2A; tổ 9B, 15 khu phố Nhơn Thạnh phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Bình Phú; tổ 1 khu phố Bình Thạnh phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Mới xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hưng Nhơn xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng cơ sở cán tole Thanh Trúc xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Thị Yến Phượng 2 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh doanh Đinh Văn Đông xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Chẳng xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 09:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Phương xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Oắng xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kho lạnh xí nghiệp thủy Ba Tri xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 14:15:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DNTN XD Quí Minh Trí xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 07/08/2026 đến 15:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh doanh nước đá viên Ba Tri xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Định, An Bình, An Bình 1, An Bình 2, An Phú 1, An Phú 2, An Lợi, An Thuận, An Thạnh, An Thới; Một phần ấp Tân Bình, An Quí xã Tân Thủy; -Một phần ấp Vĩnh Đức Trung, Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Giồng Ao xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10 ấp Phú Thuận xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới, Hoà Phú 1, Định Nhơn xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Trị xã Nhuận Phú Tân -Một phần ấp Vĩnh Hoà xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới 1; Một phần ấp Hiệp Phước xã Đồng Khởi; Một phần ấp 6 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Danh nghiệp tư nhân Tiến Bảo ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Thới An, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận; ấp Phước Bình, một phần ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Long Hiệp, Tam Hiệp xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 22 ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Phú, Long Quới, Long Hội xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/08/2026 đến 10:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thế xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Đức xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 05/08/2026 đến 15:15:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Đức xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng, Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Xinh ấp Giao Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở xay xát Hồ Văn Mãi ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 09:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Bảy ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Chí ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 14:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đặng Văn Bên ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/08/2026 đến 15:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Lập ấp Giao Thạnh xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Hòa Long; ấp An Nghĩa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Đông, ấp Tân Bắc; ấp Tân Nam xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường THCS Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 07/08/2026 đến 08:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Long; ấp Phú Ninh xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Tự xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 07/08/2026 đến 09:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Tự xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thới A xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 14:15:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/08/2026 đến 15:15:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thới A xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ An, An Thạnh, Phước Xuân, Phước Thạnh, Phú Thạnh, Phú Mỹ, Phú Tân xã Phú Túc Ấp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Hưng Phú xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp Phú Thuận xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 11, 13, 17 ấp Thạnh Phú Đông xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Trường THPT Nguyễn Thị Định

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 13, 14 ấp Châu Bình xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9 ấp Bình Thành xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Bình Long xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 13, 17 ấp Thạnh Phú Đông xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18, 19 ấp Bình Phú xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 09:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Trường THCS Châu Bình

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 08/08/2026 đến 11:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 6 ấp Châu Bình xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 08/08/2026 đến 11:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Bến Đò xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/08/2026 đến 14:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Bình Long xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/08/2026 đến 15:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 10, 11, 12 ấp Châu Bình; một phần ấp Bình Long; ấp Bình Khương xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/08/2026 đến 15:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH: Trường Quân Sự

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 08/08/2026 đến 17:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Tây, Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Châu xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long. Một phần ấp Bình Thanh, An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thanh,An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Định, Sơn Phụng xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thịnh; tổ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ấp Mỹ Sơn Tây-xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Tổ 14, 15, 16, 17, 18 ấp Tân Trunghánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Qưới-xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ xã Phước Mỹ Trung- xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 13:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp