Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 9/8/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã không còn điện để dùng

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 5 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 5 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 5 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Cao Hành thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Bàu Me 4A thuộc một phần thôn Thiện Hòa phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hồ Giáo thuộc một phần thôn Thiện An phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Bàu Ron 3 thuộc một phần thôn Thiện An phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Trần Bình Trọng thuộc một phần thôn Thiện Hòa phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Bàu Me 4B thuộc một phần thôn Thiện Bình phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Lê Hồng Phong 2 thuộc một phần đường Lê Hồng Phong phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Lê Lợi 2 thuộc một phần đường Lê Lợi phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Vạn Thiện 1 thuộc một phần đường Trần Hưng Đạo phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 15:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Vĩnh Phú 1 thuộc một phần đường Lê Lợi phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 15:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Thôn Minh Tân 4, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Xóm 12B thôn Hiệp Đức 2- xã Phan Rí Cửa; Thôn 5 Liên Hương- xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 13:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Phan Rí Thành, Bình Thủy, Bình Liêm, Phan Hòa, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 3 - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 13:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Nam Hà - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 7 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, thôn 7, thôn 10 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/08/2026 đến 14:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 5 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:30:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Khách hàng TL Đỗ Tiến Anh - xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Khu vực Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - La Gi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ dân phố Cam Bình, tổ dân phố Thanh Linh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Xóm Động - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện), đường Hoàng Văn Thụ, đường ngô Quyền, đường Phan Đăng Lưu, đường Tôn Đức Thắng - Phường La Gi, đường Lý Nam Đế và tổ dân phố Phước Thọ - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 12:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hiệp Trí - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/08/2026 đến 13:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Ba Đăng - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/08/2026 đến 15:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Lý Thường Kiết, đường Bùi Thị Xuân, đường Ngô Quyền, đường Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/08/2026 đến 12:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:45:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng khu vực Phong điện thuộc thôn Quý Hải, Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Kim Bình, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Ma Lâm, xã Hàm Thuận và một phần các thôn: Hội Nhơn An Phú, thôn Hàm Chính, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hội Nhơn An Phú, xã Hàm Liêm, một phần thôn Ma Lâm, thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, một phần thôn Long Phú, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hưng, Phú Sơn, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phân thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 12:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Kê Gà, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/08/2026 đến 16:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/08/2026 đến 16:00:00 ngày 09/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 08:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Long- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/08/2026 đến 09:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Lễ, thôn Bình Thủy- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Thắng, thôn Bình Minh- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ThônLương Trung, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hòa Thuận- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hòa Thuận- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Xuân- xã Hải Ninh- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Lạc- xã Hải Ninh- tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Lạc- xã Hải Ninh- tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Chợ Lầu 2, xã Bắc Bìn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Bắc- Xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 09:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân An 2- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/08/2026 đến 09:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Nam- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/08/2026 đến 09:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân An 2- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 09:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Nam- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 09:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Tân Bình - Xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân An 2- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Nam- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/08/2026 đến 10:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Trung- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân An 1- xã Bắc Bình- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Sơn- xã Sông Lũy- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Sơn- xã Sông Lũy- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Sơn- xã Sông Lũy- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hòa Bình , xã Sông Lũy tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 09:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hồng Lâm , xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/08/2026 đến 09:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hồng Thắng , xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/08/2026 đến 10:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 5 - 9/8/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 5 - 9/8/2026.