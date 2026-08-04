Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện cả ngày dài

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 4 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 4 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 08:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Phong Sắc phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 04/08/2026 đến 11:45:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Hữu Thống, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần đường Trần Văn Chính phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần đường TRần Phong sắc, trân văn chính phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 5, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Trân Trung Tam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Kiệt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Đặng Ngọc Sương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần KDC Đại Dương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Kinh N3, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Anh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Anh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây NinhMột phần ấp 2, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/08/2026 đến 06:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A, đường Nguyễn Văn Tiếp, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH chế biesn nông sản thực phảm xuất khẩu Tân An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, đường Huỳnh Văn Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH Phước Thành II - Đường Phạm Văn Ngô, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH Phước Thành II - Quốc Lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Lớn (ấp 5), xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Nhị Thành 5 (ấp 5), ấp Nhị Thành 1 (ấp 7), xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Chợ Bình An)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhị Thành 5 (ấp 5), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Khách hàng Cty TNHH MTV Hứa Kỳ Nguyên (TBA trạm Yasuda), ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Thành 1 (ấp 1), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Cty Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Ngiuyễn Quốc Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tràm lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty VNBuilding Thăng Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3B Hựu Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Đại Dũng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực trên đường ĐT.835 ( gần Cty Vĩnh Dương) đến đầu đường Huỳnh Thị Luông, một phần Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hậu 4 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 07:09:00 ngày 04/08/2026 đến 08:28:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật





KHU VỰC: Khu vực từ Vòng Xoay KDC Hải Sơn Long Thượng ( đường Vĩnh Phú 41) đến đường Hương Lộ 11, một phần Ấp Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Một phần Ấp 1 & Ấp Sậy Giăng, Xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh..

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ, ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp; một phần Ấp Bình Trung 1, ấp Chuối Tây, ấp Mây Rắc, ấp Bình Trung, ấp Gò Dồ Nhỏ, ấp Sậy Giăng, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khu Phố 2, Xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 09:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 15:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/08/2026 đến 15:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 6A xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/08/2026 đến 14:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 6 Nhựt Chánh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1B An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH Oppermann Việt Nam KCN Phúc Long xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, 3, 5 xã Rạch Kiến Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9, 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9, 10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9, 10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9, 8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh Năm Kiểu, ấp 7 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Nutreco, ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/08/2026 đến 12:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 7,8 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Ấp 5 Hậu Thạnh Tây 1 - Một phần Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 14:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 04/08/2026 đến 11:21:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 1 - Một phần Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cụm dân cư Hậu Thạnh Tây - Một phần Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Võ Ngọc Ẩn - Một phần Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. ( Từ Cổng Đình Lạc Bình đến nhà Ông Út Sệ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. ( Đường dây hạ áp trạm T11 Ấp 3 Lạc Tấn một phần Ấp 3, xã Lạc Tấn củ) )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tinh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. ( Khu vực Ủy Ban Bình Tịnh củ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Trinh Đông, ấp Bình Tây, một phần ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. (Đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Cầu Đình và nhánh rẽ Bình Trinh)

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 05/08/2026 đến 05:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (Nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. ( Khu vực Cầu Quây củ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (Khu vực gần Cầu Tre củ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực Bến Phà Nhựt Tảo)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, một phần ấp Nhựt Chánh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực đường tỉnh 832 từ T38 nhánh rẽ Nhựt Chánh đến T147B nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, một phần ấp 1, một phần ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực đường tỉnh 832 từ T147B đến T182B nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Trinh Đông, ấp Bình Tây, một phần ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. (Đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Cầu Đình và nhánh rẽ Bình Trinh)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 06/08/2026 đến 18:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, ấp Bình Lợi, xã Vàm cỏ, một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực đường tỉnh 833 từ T10 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Ninh, một phần ấp Bình Lợi, ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực đường Huỳnh Văn Đảnh và đường Cầu Dừa)

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/08/2026 đến 06:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 3, ấp Tân Phước Tây, ấp Nhựt Tân, ấp Nựt Ninh, ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh củ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực Ủy Ban xã Mỹ Bình củ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực Một Sô củ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực ấp 2 An nhựt Tân củ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Ninh, một phần ấp Bình Lợi, ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. (Khu vực đường Huỳnh Văn Đảnh và đường Cầu Dừa)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/08/2026 đến 18:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hoà, Thanh Sơn, ấp Chánh, Xã Đức Huệ, khu vực nr UB Bình Hòa Bắc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T65 tuyến 474 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lợi, Xã An Ninh, khu vực trạm T21 Nr t32 Sơn Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T4A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực 2, 5, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T15/1 KDC Hiệp hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chánh, Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực nhánh rẽ Rạch Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T15 Hòa Hiệp 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T73 Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/08/2026 đến 11:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hoà, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T113A BHN

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Mỏ Vẹt - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỏ Vẹt - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỏ Vẹt - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/08/2026 đến 10:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỏ Vẹt - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hiệp - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hiệp - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hiệp - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/08/2026 đến 15:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 15:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng, Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 07:40:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng, Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 06/08/2026 đến 16:20:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng, Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu, Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, một phần xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 12:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy, Bàu Nâu, Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng; một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 08/08/2026 đến 07:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, một phần xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy, Bàu Nâu, Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng; một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 08/08/2026 đến 16:30:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, một phần xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/08/2026 đến 16:45:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền và một phần ấp Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Nguyễn Thị Hồng Viên, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Huỳnh Thị Mai, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện Minh Ty, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Võ Văn Tài, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp gò pháo, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Me và một phần ấp: Ngã Tư, Gò Pháo, Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/08/2026 đến 06:15:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hưng Hà, ấp Sông Trăng, một phần ấp: Ngã Tư, Gò Pháo, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng, ấp Thạnh Hưng và ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/08/2026 đến 17:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cây Me và một phần ấp: Ngã Tư, Gò Pháo, Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/08/2026 đến 18:00:00 ngày 08/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 18:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Dương Xuân Hội xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tham Nhiên- ấp Trường Xuân, Bình Lục xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tham Nhiên, 827B- ấp Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phú Xuân, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 08:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tham Nhiên, 827B- ấp Bình Phước, Tân Nho, Tân Châu, Phú Xuân, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện