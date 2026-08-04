Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4 - 9/8/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao

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Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 4 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 4 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Lễ phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 4 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 2 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh; Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Mía xã Phước Thạnh; ấp Bến Mương xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cây Nính xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức Ấp Rộc A xã Thạnh Đức Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Rộc A, Rộc B xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bến Chò, Bông Trang xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Da, Xóm Bố, Phước Bình A, Phước Hòa xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Lộc Khuê phường Gia Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp 4 xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Con Trăn xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Thọ xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh An xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cây Xăng Trí Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tầm Long xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Chẩn xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi; ấp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Anh Cường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới Nguyễn Thị Nhàn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 2

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường tiểu học Cầu Khởi B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 14:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thắp sáng thanh long Nguyễn văn Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Bàu Năng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Dư Văn Toản

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Văn Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Lợi xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lê Tuấn Anh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: BQL các khu di tích lịch sử CMMN

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Thành Trung

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Trọng Tuấn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Nước Sạch và VSMTNT tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Nhựt Trường

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở cửa sắt Nguyễn Văn Chí

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 09:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM DV XD Phi Hùng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh gốm Bình Dương

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Nguyên Khôi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/08/2026 đến 15:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đồn Biên Phòng Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CTY TNHH Phú Khang trụ 190/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trường TH Nguyễn Viết Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phước Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đặng Minh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Lê Duy Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Thanh Liêm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CTY TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam - VT Gas

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành; khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân, Trường Phú, Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Bến Đình xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thịnh xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thịnh xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp