Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4 - 9/8/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 4 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 4 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 4 - 9/8/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Lễ phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 4 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 2 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh; Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Xóm Mía xã Phước Thạnh; ấp Bến Mương xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cây Nính xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức Ấp Rộc A xã Thạnh Đức Ấp Tầm Lanh xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Rộc A, Rộc B xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Chò, Bông Trang xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Da, Xóm Bố, Phước Bình A, Phước Hòa xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Lộc Khuê phường Gia Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:30:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp 4 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 16:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Con Trăn xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Thọ xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thanh An xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Cây Xăng Trí Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Long xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Chẩn xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi; ấp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Anh Cường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới Nguyễn Thị Nhàn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 1
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Củi 2
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuân
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/08/2026 đến 16:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường tiểu học Cầu Khởi B
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 14:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thắp sáng thanh long Nguyễn văn Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Bàu Năng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Dư Văn Toản
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/08/2026 đến 10:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Văn Phụng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Lợi xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Tuấn Anh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: BQL các khu di tích lịch sử CMMN
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/08/2026 đến 11:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Thành Trung
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Trọng Tuấn
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 09:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung tâm Nước Sạch và VSMTNT tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Nhựt Trường
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở cửa sắt Nguyễn Văn Chí
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 09:30:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Rã xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH TM DV XD Phi Hùng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/08/2026 đến 10:30:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh gốm Bình Dương
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/08/2026 đến 11:30:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Nguyên Khôi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/08/2026 đến 15:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đồn Biên Phòng Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CTY TNHH Phú Khang trụ 190/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trường TH Nguyễn Viết Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phước Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đặng Minh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng HKD Lê Duy Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Định
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Thanh Liêm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng CTY TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam - VT Gas
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Thành, Long Chí phường Hòa Thành; khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân, Trường Phú, Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Bến Đình xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Thịnh xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Thịnh xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/08/2026 đến 11:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp