Lịch cúp điện Trà Vinh ngày 3 - 5/1/2025: Số lượng khu dân cư bị cúp điện thay đổi lớn

3 giờ trước

Vừa qua, tại lễ vinh danh "Nhà tuyển dụng yêu thích 2024" do CareerViet thực hiện khảo sát và công bố, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã xuất sắc ghi tên mình ở Vị trí Top 6 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán (Khối Doanh nghiệp lớn), tăng 2 hạng so với năm 2023.