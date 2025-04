Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 17 – 20/4/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

- Đường Nguyễn An Ninh từ Lê Thánh Tôn đến Trần Quốc Tuấn;

20/04/2025 07:00:00

20/04/2025 15:00:00

- Đường Võ Nguyên Giáp từ hẻm số 156 đến Siêu thị Go. - Đường Nguyễn Đáng (nối dài) từ Bệnh viện đa khoa Trà Vinh đến cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 5 và các hẻm. - Một phần khu vực khóm 10 phường 7. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trung tâm thương mại Go Trà Vinh 1, Go Trà Vinh 2, Trung tâm hội nghị và nhà khách Trung tâm hội nghị, Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh, Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh, Nhà máy vật liệu xây dựng Bảy Chi, Nhà máy nước đá Lương Minh 1, Công an tỉnh, Công ty Huỳnh Ngọc Tài, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vin Fast, Trạm TVH 001.