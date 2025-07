Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 14 - 20/7/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Khu phố 1 - Phường An Hội; Khu phố 5 - Phường Phú Khương

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Đình Chiểu từ Chùa Viên Minh đến ngã tư Biếu Ký, đường Phan Ngọc Tòng từ đến ngã tư Biếu Ký đến Trường tiểu học Phú Thọ - Phường An Hội

20/07/2025 07:00:00

20/07/2025 17:00:00

Ấp Mỹ An A - Mỹ An B - Phường An Hội