Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

Thứ ba, 09:45 28/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 28/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 28/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026

Lịch cúp điện Bến Tre


KHU VỰC: Một phần tổ 15 khu phố Tân Thông 5 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 21, 26 khu phố 1 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố 2; tổ 5 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 14 khu phố 6 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 21 khu phố Phú Hữu; tổ 20 khu phố Phú Tự phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Lộ Số 4 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố 6 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 13:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Phú Chánh phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố 8 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 13:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 11 khu phố 8 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ba Tri


KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Giồng Lớn xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 4 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đoạn QL57C từ Cống Cầu Vĩ đến nghĩa trang xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8 ấp Giồng Xoài xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Tổ 5, 6, 7 ấp An Nhơn xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8 ấp Giồng Chi xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỏ Cày


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới 2 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện; Một phần ấp An Lộc xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Phú xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Quới xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Sơn xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp An Thới xã Mỏ Cày; Một phần ấp Hiệp Phước xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông B; Một phần ấp Tân Phú Đông A xã An Định

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Hiệp Phước xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 13:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Hữu 1 xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp An Lợi; Một phần ấp An Phước xã Thành Thới; Một phần ấp Phú Đăng xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lộc Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/04/2026 đến 15:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Ngãi xã An Định

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Đại


KHU VỰC: - Tổ 16, 18, 19 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thạnh Phú


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Định xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạnh Trị Hạ, Thạnh Trị Hạ 3, 4 xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Túc


KHU VỰC: ấp Phước Hưng xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Long Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phước Hưng xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Tiên Phú 1 xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/04/2026 đến 11:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 29/04/2026 đến 12:15:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giồng Trôm


KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Linh Lân xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp 5A xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 4 - 5 - 6 ấp 4, tổ 16 - 17 - 18 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 13:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11 ấp Hồ sen xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Lách


KHU VỰC: Một phần ấp Lân Tân, Lân Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung


KHU VỰC: - Một phần ấp Sùng Tân -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tồ 3, 4 ấp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Gò - Ấp Xóm Gò -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 14, 15 ấp Giồng Nâu - Ấp Giồng Nâu -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9 ấp Tích Khánh - Ấp Tích Khánh -xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

