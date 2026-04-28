Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 28/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lầu xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Ấp Trà Ốt và một phần ấp Kinh Xuôi, Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tam Ngãi; một phần ấp Thông Thảo xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Đường Trâu thuộc một phần ấp Chông Nô 1, xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Rùm Sóc 1 thuộc một phần ấp Rùm Sóc, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Sóc Ruộng Trà Cú( bán tổng).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Ấp Ba Cụm, Sà Vần, Giồng Cao, Tắt Hố, Tha La- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 14:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rạch Cá- xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Xáng - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư 2 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Từ Ồ 2 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 14:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 3, một phần khóm 4 phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cty Kiên Giang SG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Thành
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty China Huadian
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 13:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 13 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 12 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Ấp Thanh Bình, Tân Định Ngã Hậu, Trung Thiên, ấp 9A, 9B, 9C, Ấp Lo Co A, Lo Co B xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trung Thiên, ấp 9A, 9B, 9C, Ấp Lo Co A, Lo Co B xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân An Chợ, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Tư, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-5) ấp Thôn Vạn xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bình La 1-2) ấp Chà Dư xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Tà Rom B - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Chí thuộc ấp Đình Củ - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phước Rành thuộc ấp Long Khánh B - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Nhôn thuộc ấp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng KNT Nguyễn Văn Ru 2 thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Bền thuộc ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/04/2026 đến 10:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Trầm Thành Công thuộc ấp Bà Giam - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Nhựt Hoàng thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đoàn Văn Trung thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
