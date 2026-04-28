Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùng

Thứ ba, 13:03 28/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 28/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lầu xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Ấp Trà Ốt và một phần ấp Kinh Xuôi, Ấp 1, 2, 3, 4 xã Tam Ngãi; một phần ấp Thông Thảo xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Đường Trâu thuộc một phần ấp Chông Nô 1, xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Rùm Sóc 1 thuộc một phần ấp Rùm Sóc, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Mất điện trạm Sóc Ruộng Trà Cú( bán tổng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện Ấp Ba Cụm, Sà Vần, Giồng Cao, Tắt Hố, Tha La- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 14:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rạch Cá- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần


KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Xáng - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư 2 - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Kinh - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Từ Ồ 2 - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 14:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 3, một phần khóm 4 phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cty Kiên Giang SG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Công ty China Huadian

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 13:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 13 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 12 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Càng Long


KHU VỰC: Ấp Thanh Bình, Tân Định Ngã Hậu, Trung Thiên, ấp 9A, 9B, 9C, Ấp Lo Co A, Lo Co B xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trung Thiên, ấp 9A, 9B, 9C, Ấp Lo Co A, Lo Co B xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân An Chợ, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Tư, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-5) ấp Thôn Vạn xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bình La 1-2) ấp Chà Dư xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Một phần ấp Tà Rom B - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Chí thuộc ấp Đình Củ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Phước Rành thuộc ấp Long Khánh B - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Nhôn thuộc ấp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng KNT Nguyễn Văn Ru 2 thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Văn Bền thuộc ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/04/2026 đến 10:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Trầm Thành Công thuộc ấp Bà Giam - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Nhựt Hoàng thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đoàn Văn Trung thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên giao dịch mới sau nghỉ lễ.

Xe máy điện giá 29 triệu đồng đẹp phong cách, kết nối thông minh, đi 123km/lần sạc, rẻ hơn Vision được lòng chị em nếu đưa về Việt Nam

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển châu Âu, đi 123 km/lần sạc, có kết nối thông minh và giá chỉ khoảng 29 triệu đồng.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Cúp điện 14 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá USD hôm nay 28/4: USD giảm nhẹ, NDT biến động trái chiều, ngoại tệ đồng loạt ‘đổi chiều’

GĐXH - Sáng 28/4, tỷ giá USD/VND điều chỉnh giảm nhẹ theo xu hướng thế giới, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều ngoại tệ mạnh như euro, bảng Anh, yen Nhật lại bật tăng trở lại.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện xếp hàng dài

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

Ngày 23/4/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành thận trọng, bám sát kế hoạch năm và phù hợp với diễn biến thị trường.

Giá bạc hôm nay 28/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ trước kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5 tăng hay giảm?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Phú Lương tháng 4/2026

GĐXH - Hiện nay, không chỉ biệt thự, liền kề, nhà mặt phố hay nhà riêng, phân khúc căn hộ chung cư tại phường Phú Lương, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

GĐXH - SUV hạng A sở hữu thiết kế cực hầm hố và mạnh mẽ, dễ hút khách hơn Kia Morning với mức giá siêu rẻ chỉ 245 triệu đồng.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/4 - 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trở lại trạng thái giao dịch ổn định

Xe ga giá 29 triệu đồng trang bị động cơ 125cc mạnh ngang SH Mode, đẹp hoàn hảo, rẻ hơn Vision gây xôn xao

SUV hạng A giá 245 triệu đồng thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị tối ưu, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được lòng chị em

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
