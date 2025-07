Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 20/7/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài đến chiều tối nhiều khu dân cư

17/07/2025 06:30:00

17/07/2025 17:00:00

- Các hộ sử dụng điện nằm phía bên phải Quốc Lộ 54 (hướng từ Trà Ôn về Bình Minh) đoạn từ Niệm phật đường đến Khu dân cư vượt lũ Phù Ly, khóm Đông Bình, Đông Hậu, Đông Lợi, Phù Ly 1, Phù Ly 2, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. - Từ cầu Phù Ly đến cầu Chà Và Lớn thuộc khóm Đông Thuận, Đông An, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. - Từ bến đò Giáo Mẹo đến Cống Tép Bạc, Ngọn Mương Ranh thuộc khóm Đông Thạnh A, Đông Thạnh C, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh An, Phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. - Từ cầu vượt Chà Và Lớn đến cầu Rạch Múc thuộc khóm Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. - Ấp Phú Mỹ, Phú Nghĩa, Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long.