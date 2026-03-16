Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/3/2026: 6 giờ sáng nhiều khu dân cư không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 16 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 16 - 22/3/2026
Lịch cúp điện Long Châu
KHU VỰC: Khu làm việc của Cty Duy Long, đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của Cty TNHH Tài Nguyên, đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của Bia- Club, đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của NM Cán Tôn Anh Tuấn, ấp Tân An, phường Tân Hạnh.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của DNTN Phú Xuân, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng trạm Cơ Khí 10 Tâm, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Thiềng Đức đến bờ kè Sông Cổ Chiên và Khu Tái Định Cư phường Thanh Đức.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu làm việc của Khách hàng Cơ Khí Tiến Thành 2, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của XN ÔTô, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của Cty VNVC Vĩnh Long, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của Cty Lương Thực Vĩnh Long, đường 2/9, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khuôn viên của Chùa Long Thành, ấp Thanh Hưng, phường Thanh Đức.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của Trại Gà Nguyễn Văn Tươi, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 400kVA Lê Thái Tổ 2, tổ 9, 10, đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 9, 10, đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2/9A - 3*37,5kVA, tổ 10, 11, đường 2/9, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu làm việc của Nhà Điều hành Điện lực Long Châu, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quốc Lộ 3, phía tay phải đường Phạm Hùng hướng từ Công Viên phường Long Châu đến Kho XN May Vĩnh Tiến, phường Long Châu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Kho Bạc Nhà Nước huyện Trà Ôn, ấp 5, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/03/2026 đến 10:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Mao Kim Bửu, ấp 5, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/03/2026 đến 12:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Kho Phân Tường Phúc, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/03/2026 đến 15:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Phan Quốc Lâm, ấp Cây Điệp, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 16/03/2026 đến 17:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Lộc 1A, một phần tổ 7+8, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trung Tâm Dạy Nghề huyện Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cty Cổ Phần May XK Trà Ôn, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn
THỜI GIAN: Từ 12:05:00 ngày 17/03/2026 đến 13:05:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3 Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 11 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3A Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 10 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
KHU VỰC: Khách hàng XX Thể Hiền thuộc tổ 2 ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/03/2026 đến 09:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Tam Bình thuộc Đường Võ Tấn Đức, ấp 2, xã Tam Bình
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/03/2026 đến 13:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Thạch Till thuộc Tổ 3, ấp Kỳ Son, xã Ngãi Tứ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận An 1B thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 11, tổ 27 khóm Thuận Tiến A; một phần tổ 6, 7 khóm Thuận Tiến B; một phần tổ 3, 8 khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện thuộc các khóm: Đông Bình, Đông Hậu, Đông An, Đông Thuận, Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Đông Thạnh B, Đông Thạnh C, Thạnh Lý, Thạnh An phường Đông Thành; - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khóm Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, phường Bình Minh; - Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Mỹ, Phú Yên xã Song Phú.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 16:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 8 đến tổ 13, tổ 18 đến tổ 23 khóm 5; Một phần tổ 31, 32, khóm Thuận Thới; Từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 7 đến tổ 20 khóm Thuận Tân A, phường Bình Minh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 14:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trong khu dân cư khóm 8 & 9 (dân cư Thu Loan) trên tuyến đường Phan Văn Quân và Huỳnh Văn Đạt thuộc một phần các tổ 12 khóm 1; Một phần các tổ 1, 5 khóm 2; Một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm 4, phường Bình Minh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trung Thành
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng XX Huỳnh Hữu 1, thuộc ấp Vàm An, xã Quới An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng trạm Nước đá Vàm An thuộc ấp Vàm An, xã Quới An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 1, thuộc tổ 1, tổ 2 ấp 1; Tổ 2, tổ 3 ấp 2, xã Trung Thành.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện toàn tuyến 475 Vũng Liêm dọc đường Tỉnh 906 đến Cầu Trà Ngoa, một phần tuyến 471 Vũng Liêm từ trạm 110KV Vũng Liêm đến Cầu An Điền, một phần tuyến 473 Vũng Liêm từ trạm 110KV Vũng Liêm đến Cầu Đá, thuộc một phần xã Hiếu Phụng, một phần xã Trung Thành, toàn xã Hiếu Thành.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện toàn tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, địa bàn Quốc lộ 53 từ trạm 110KV Vũng Liêm đến Cầu Măng Thít, đường Tỉnh 901 từ Chợ Tân An Luông đến Đập Ấp Nhì thuộc một phần xã Hiếu Phụng, một phần xã Trung Hiệp, một phần xã Quới An.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XNM Thu Hương, thuộc ấp An Trung, xã Trung Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện thuộc TBA Công An tỉnh Vĩnh Long, tổ 15, ấp Long Thuận A, xã Long Hồ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 15:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện sản xuất thuộc TBA NMN Long Mỹ 2, tổ 17, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 09:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện sản xuất thuộc TBA cấp nước Hòa Tịnh, tổ 9, ấp Bình Tịnh A, xã Bình Phước.
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 20/03/2026 đến 10:15:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện sản xuất thuộc TBA Cơ khí Tâm Long Hồ, tổ 11, ấp An Đức, xã Long Hồ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện sản xuất thuộc TBA Doanh nghiệp Minh Thảo, tổ 13, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện sản xuất thuộc TBA Trang trại Tống Thanh Hải, tổ 7, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/03/2026 đến 15:15:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sử dụng điện sản xuất thuộc TBA Nhà máy nước Tân Long Hội, tổ 11, ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp Nhì A, tổ NDTQ số: 03, ấp Bà Nghè, xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/03/2026 đến 10:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 4, tổ NDTQ số: 04, ấp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ An 6, tổ NDTQ số: 01, ấp Chợ, xã Nhơn Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/03/2026 đến 15:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Hương 1, tổ NDTQ số: 03, ấp An Hương, xã Nhơn Phú
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Thủy Sản Các Tường (trạm Thủy Sản An Phước 1) ấp Thanh Thủy - xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Thủy Sản Các Tường (trạm Thủy Sản An Phước 2) ấp Thanh Thủy, xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Thương Mại số 9 (Nước đá Tư Thạch) ấp Bà Nghè - xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/03/2026 đến 15:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN nhà máy xay lúa Hai Tươi ấp An Hòa - xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 4 Chánh Hội tổ NDTQ số: 02, ấp Chánh Thuận, xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Tân Thắng tổ NDTQ số: 03 + 04 + 05, ấp Tân Thắng, xã Tân Long Hội
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Quới
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Phước 1, thuộc tổ 1, ấp An Thới, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Phước 2, thuộc tổ 1, ấp An Phước, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân An Thạnh 3, thuộc tổ 7, 8, ấp An Thới, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Thới 1, thuộc tổ 10, ấp An Thạnh, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Định 3, thuộc tổ 8, ấp Tân Định, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Định 4A, thuộc tổ 6, ấp An Khánh, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc An Khánh 1B, thuộc tổ 2, ấp An Khánh, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Thành 3, thuộc tổ 7, ấp An Thành, xã Tân Lược.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 16 - 22/3/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 36 phút trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC duy trì mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Hatchback cỡ nhỏ giá 218 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback 5 cửa, 5 chỗ ngồi được trang bị cổng sạc nhanh từ 30%-80% chỉ trong vòng 30 phút.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai và nộp thuế theo phương thức mới từ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang phương thức kê khai và nộp thuế mới theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC. Các quy định này không chỉ thay đổi cách thức kê khai thuế mà còn tăng cường quản lý thông tin tài khoản thanh toán và quy định rõ các trường hợp chuyển tiếp.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 16 - 22/3/2026): Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện mini hai chỗ gây chú ý khi có giá chỉ khoảng 70 triệu đồng nhưng có thể di chuyển tới hơn 300km/lần sạc.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 16 - 22/3/2026: Khu dân cư bị mất điện tăng cao bất ngờSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha dễ được lòng chị emGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ khoảng 16 triệu đồng, vận hành êm ái và đi khoảng 80km/lần sạc.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 16 - 22/3/2026): Cúp điện từ 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.