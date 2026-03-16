Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 16 - 22/3/2026): Cúp điện từ 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 16 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 16 - 22/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/03/2026 đến 15:30:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/03/2026 đến 15:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tử Vân, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 12:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: - Một phần ấp Cầu Xây, Xóm Rẫy Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/03/2026 đến 17:00:00 ngày 16/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Phước 1, Tân Phước 3 Xã Tân Đông; Ấp 3 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Nghĩa Chí Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu phố 4 – phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 5 – phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 6 – phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Hòa Thân – phường Sơn Qui.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 5 – phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 4 – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố Thuận An – phường Long Thuận, Khu phố Hưng Phú - phường Sơn Qui (dọc 2 bên đường Mạc Văn Thành).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 15:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, Bình Chánh Tây, Bình Hòa A xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 17:00:00 ngày 16/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 17:00:00 ngày 16/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1A đường Võ Thanh Tâm, ông Hiệu Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1B, 2B, 3B đường 30/4 phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11, 12, 14, 15, 16 xã Long Tiên và một phần ấp Hiệp Phú, Hiệp Quới, Hội Lễ, Hội Nghĩa, Hội Nhơn, Hội Tín, Xuân Kiển, Xuân Quang, Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 16:30:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/03/2026 đến 17:00:00 ngày 16/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/03/2026 đến 11:30:00 ngày 16/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/03/2026 đến 10:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ninh, Bình Quới xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 18:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 07:20:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:45:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Ngãi, Đăng Phong Dưới, Đăng Phong Trên, Thanh Đăng, Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 18:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/03/2026 đến 07:20:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:15:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Long Hiệp xã Tân Thuận Bình, ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp: Long Thạnh, Ngãi Thuận xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Định, xã Bình Trưng, xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim, xã Kim Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/03/2026 đến 18:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thân Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/03/2026 đến 12:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.