Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/3/2026: Nhiều khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Trà Kha, Trà Khứa - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ ngã ba Hồ Thị Kỷ - Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã tư Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai), Nguyễn Du (từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Du đến ngã ba Nguyễn Du - Cao Văn Lầu) - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Thào Lạng - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Rạch Ông Bổn, Miếu Ông Tề - Khóm 4 - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Ninh Bình (từ ngã ba Ninh Bình - Cao Văn Lầu đến ngã ba Ninh Bình - Châu Thị Tám), Nguyễn Bá Tụi, Trần Hồng Dân - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/03/2026 đến 12:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Giồng Bướm A, Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, Ninh Bình, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Điền, Thanh Hải - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Phát Tiến Thành trụ 476G/150A/23/13K/01K tuyến 476G.8.2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Lê Hoàng Bến trụ 476G/150A/23/31K/01K tuyến 476G.8.2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Cty CP XNK Phương Anh trụ 471M/03/23/23K1 tuyến 471M.3
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Nguyễn Văn Trăng trụ 471M/03/68A/35/02K tuyến 471M.3.4
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Đông Hải.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/03/2026 đến 12:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Đông Hải.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 13:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Láng Giài, Láng Giài A - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota ViosGiá cả thị trường - 25 phút trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City hấp dẫn ở thời điểm giữa tháng 3/2026, đủ sức cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.
Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 48 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.
Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộngGiá cả thị trường - 59 phút trước
GĐXH - iPhone 15 Plus với màn Dynamic Island, camera kép, giá rẻ lại được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 3 xã mới: Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ liên tục ấm nóng.
SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới, với giá dự kiến từ khoảng 500 triệu đồng.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/3/2026: Hàng loạt khu dân cư cả ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn sẽ ‘gây sốt’ nhờ thiết kế đẹp mắt hơn Honda SH Mode và Vision, kèm theo loạt trang bị khá ấn tượng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 13/3/2026: Những khu dân cư nào bị mất điện cả ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 13/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Mẫu dây chuyền giá rẻ nhưng sang trọng, tôn vẻ đẹp quý phái của phụ nữ đang ưa chuộng nhất năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, thế giới trang sức chứng kiến sự lên ngôi của những thiết kế dây chuyền mang tinh thần tinh giản nhưng giàu cảm xúc.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.