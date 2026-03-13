Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/3/2026: Nhiều khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Trà Kha, Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ ngã ba Hồ Thị Kỷ - Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã tư Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai), Nguyễn Du (từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Du đến ngã ba Nguyễn Du - Cao Văn Lầu) - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Thào Lạng - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Rạch Ông Bổn, Miếu Ông Tề - Khóm 4 - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ninh Bình (từ ngã ba Ninh Bình - Cao Văn Lầu đến ngã ba Ninh Bình - Châu Thị Tám), Nguyễn Bá Tụi, Trần Hồng Dân - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/03/2026 đến 12:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Giồng Bướm A, Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, Ninh Bình, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trèm Trẹm - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Điền, Thanh Hải - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Phát Tiến Thành trụ 476G/150A/23/13K/01K tuyến 476G.8.2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Lê Hoàng Bến trụ 476G/150A/23/31K/01K tuyến 476G.8.2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Cty CP XNK Phương Anh trụ 471M/03/23/23K1 tuyến 471M.3

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Nguyễn Văn Trăng trụ 471M/03/68A/35/02K tuyến 471M.3.4

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Đông Hải.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/03/2026 đến 12:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Đông Hải.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 13:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Láng Giài, Láng Giài A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 14/03/2026 đến 16:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.