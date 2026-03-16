Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 16 - 22/3/2026: Khu dân cư bị mất điện tăng cao bất ngờ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 16 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 16 - 22/3/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Một phần KP Tiến Hưng 1 phường Bình PHước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuấn Tiến, ấp Thuận Bình, ấp Đồng Búa, ấp Bàu Cây Me xã Thuận Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - KP Phú Cường, KP Phú Tân phường Bình Phước. - KP Suối Cam phường Đồng Xoài
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 13:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Toàn bộ Khu công nghiệp Đồng Xoài I thuộc phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/03/2026 đến 06:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn bộ Khu công nghiệp Đồng Xoài I thuộc phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/03/2026 đến 12:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần KP Tân Trà 1, KP Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. - Một Phần KP Tiến Thành 2, Tiến Thành 1, Tiến Thành 5 Phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 08:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một Phần KP Tiến Thành 2, Tiến Thành 1, Tiến Thành 5 Phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 11:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Tân Trà 1, KP Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. - Một Phần KP Tiến Thành 2, Tiến Thành 1, Tiến Thành 5 Phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/03/2026 đến 11:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: TBA Phượng Đỉnh Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 16/03/2026 đến 09:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Đặng Vinh Khu phố Long Phước 1, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/03/2026 đến 10:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Diệu Phượng Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/03/2026 đến 10:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thông Lan Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/03/2026 đến 11:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phan Văn Thọ Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/03/2026 đến 12:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Cường Tiến II Khu phố Long Phước 2, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 16/03/2026 đến 14:45:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hiệp Hà II Thôn Phước Tân,Xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/03/2026 đến 15:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Ngọc Trân Thôn Phước Tân,Xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/03/2026 đến 16:30:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Ngọc Nguyên Thôn Phước Tân,Xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/03/2026 đến 17:00:00 ngày 16/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Khánh Tùng Khu phố Long Phước 1, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 17/03/2026 đến 09:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Cao Văn Thành Khu phố Long Phước 1, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/03/2026 đến 10:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Vũ Thị Nghiên Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/03/2026 đến 10:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phan Ái Tuấn Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phan Ái Tạo III Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Lê Ngọc Nghị Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/03/2026 đến 14:45:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Bích Liên Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/03/2026 đến 15:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Lê Văn Hưng Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Huỳnh Ngọc Sâm 1 Thôn Bình Hiếu xã Bình Tân.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/03/2026 đến 17:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phú Tài Kp Long Điền 2, phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/03/2026 đến 10:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Ngô Đắc Thành Khu phố 1 Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/03/2026 đến 10:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Y Ngọc Hùng Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phùng Minh Cảnh Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/03/2026 đến 14:45:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyên Thảo Tân Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/03/2026 đến 15:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thiện Thông Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phong Tân Khu phố Phước Yên, Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Kim Ánh, Khu phố Long Điền 1 Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 18/03/2026 đến 09:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hoàng Thiên, Khu phố Phước Vĩnh Phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/03/2026 đến 12:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tâm Thư, khu phố Phước Yên phường Phước Long.
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 19/03/2026 đến 09:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hải Hằng, khu phố Phước Thiện phường Phước Long.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Đại Minh I, khu phố Phước Thiện phường Phước Long.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phan Thị Nở, thôn Đồng Tiến xã Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Chống A Nhì, thôn Đồng Tiến xã Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Dũng, thôn Đồng Tiến xã Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 19/03/2026 đến 14:45:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Lộc Kim Cát, thôn Đồng Tháp xã Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tùng Anh, thôn Bàu Đĩa xã Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Trương Thị Thuỳ Trang, thôn Bàu Đĩa xã Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Cúc Sen, Khu phố 6 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 20/03/2026 đến 09:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Trường Phú, Khu phố 6 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Ngân Ngọc, Khu phố 6 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tuấn Thịnh, Khu phố 6 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nhật Anh, Khu phố 6 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/03/2026 đến 14:45:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hoàng Kim Tính , Khu phố 7 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Trung Tín, Khu phố 7 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Hóa, Khu phố 7 phường Phước Bình.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phan Ái Tạo, Phan Thanh Tâm xã Bình Tân tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Văn Châu, thôn Phước Quả, phường Phước Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 08:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiếu Phong, xã Bình Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phước An, xã Bình Tân
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Phước Bình
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 21/03/2026 đến 05:45:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Phước Bình
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 21/03/2026 đến 18:15:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đăng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: Thôn Tân Bình, Tân Hòa, Tân Phú và một phần thôn Tân Long xã Phú Riềng tỉnh Đông Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 11:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn , Tân Hòa, Tân Phú xã Phú Riềng tỉnh Đông Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 11:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 1 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/03/2026 đến 09:50:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 6 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:20:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 6 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 7 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 7 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/03/2026 đến 13:50:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 7 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:20:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 5 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 5 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 19/03/2026 đến 15:40:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Minh Lập 5 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 08:40:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 17/03/2026 đến 09:10:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thủ Chánh phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/03/2026 đến 10:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thủ Chánh phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 17/03/2026 đến 10:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Vinh phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 17/03/2026 đến 11:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Vinh phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 17/03/2026 đến 11:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hưng phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/03/2026 đến 14:20:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hưng phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/03/2026 đến 14:50:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm 1 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 17/03/2026 đến 15:40:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm 1 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/03/2026 đến 16:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 08:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 18/03/2026 đến 09:20:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 2 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 18/03/2026 đến 10:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 8 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 18/03/2026 đến 11:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 6 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 6 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/03/2026 đến 14:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 6 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 18/03/2026 đến 14:50:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 6 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Minh Lập 3 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 08:50:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Minh Lập 6 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 09:20:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 3 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 08:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 9 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 20/03/2026 đến 09:10:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 20/03/2026 đến 14:40:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/03/2026 đến 15:20:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 phường Minh Hưng tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Nha Bích tỉnh Đồng Nai & một ấp Sà Nạp xã Tân Hưng tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Lộc Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Bù Đốp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 11:30:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/03/2026 đến 15:20:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:10:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 08:40:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 20/03/2026 đến 09:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 20/03/2026 đến 10:20:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/03/2026 đến 11:10:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:40:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Phước, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/03/2026 đến 15:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/03/2026 đến 16:20:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đồng Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
KHU VỰC: 1 phần Thôn 3, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 17/03/2026 đến 12:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần Thôn Đắk Kon, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 12:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần Thôn 01, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 17/03/2026 đến 14:40:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần Thôn Sơn Trung, xã Phú Nghĩa, , tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 17/03/2026 đến 15:20:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần Thôn 03, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/03/2026 đến 10:30:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần Thôn 01, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/03/2026 đến 14:00:00 ngày 17/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn 6, xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hớn Quản
KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/03/2026 đến 06:15:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:15:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Khai, xã Tân Quan, một phần phường Bình Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Minh Đức tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/03/2026 đến 06:15:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Minh Đức tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:15:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Khai, phường Bình Long tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/03/2026 đến 06:15:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Khai, phường Bình Long tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:15:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Khai, phường Bình Long tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Khai tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/3/2026.
Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 14 phút trước
GĐXH - Ô tô điện mini hai chỗ gây chú ý khi có giá chỉ khoảng 70 triệu đồng nhưng có thể di chuyển tới hơn 300km/lần sạc.
Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha dễ được lòng chị emGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ khoảng 16 triệu đồng, vận hành êm ái và đi khoảng 80km/lần sạc.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 16 - 22/3/2026): Cúp điện từ 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá cạnh tranh, hứa hẹn sẽ khiến khách hàng gạt bỏ những cái tên vốn đã quen thuộc như Honda Vision hay SH Mode.
Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phíBảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước
GĐXH - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đến các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.
Những đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, việc sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục được mở rộng nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh và quản lý thuế. Trong đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên mỗi năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.
iPhone giá rẻ chưa tới 15 triệu đồng đáng mua nhất Việt Nam hiện nay: Nên chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - iPhone 13 và iPhone 14, iPhone 16e là 3 iPhone được nhiều người quan tâm vì trang bị cực hời mà giá dễ tiếp cận nhất kể từ khi ra mắt.
Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai, nộp thuế như nào theo quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện, trong đó quy định rõ cơ chế khai, nộp thuế mới đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.