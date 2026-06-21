Ngày 22/6 đánh dấu những màn so tài hấp dẫn tại bảng G và H của FIFA World Cup 2026. Vào lúc 02h00 sẽ diễn ra trận đấu của bảng G. Đội tuyển Bỉ bước vào cuộc đối đầu với đội tuyển Iran cùng áp lực không nhỏ sau trận hòa trước Ai Cập ở lượt trận đầu tiên. Đội tuyển Iran đã cho thấy họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự sau trận hòa 2-2 trước New Zealand.

Vào lúc 08h00 là cuộc chạm trán giữa New Zealand và Ai Cập của bảng G được xem là cặp đấu cân bằng. New Zealand gây ấn tượng mạnh khi hai lần vươn lên dẫn trước Iran, đặc biệt với phong độ nổi bật của Elijah Just. Trong khi đó, Ai Cập cho thấy sự sắc sảo trong các pha phản công với Mohamed Salah...

Tại bảng H, trận đấu lúc 05h00 giữa Uruguay và Cape Verde. ĐT Uruguay được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, Cape Verde đang là hiện tượng lớn nhất sau lượt trận đầu tiên khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0.

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 22/6 trên VTV như sau:

Ngày giờ Bảng Trận đấu Kênh phát sóng 02h00 ngày 22/6 G Bỉ - Iran VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 05h00 ngày 22/6 H Uruguay - Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9 08h00 ngày 22/6 G New Zealand - Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV GĐXH - Các trận đại chiến giữa Hà Lan - Thụy Điển, Đức - Bờ Biển Ngà, Tunisia - Nhật Bản và một số trận đấu khác trong ngày 21/6 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.



