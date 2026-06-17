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Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV

Thứ tư, 21:30 17/06/2026 | Giải trí
Quang Anh
Quang Anh
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GĐXH - Toàn bộ các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026:

- 03h00 ngày 18/6: Anh vs Croatia. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

- 03h00 ngày 24/6: Anh vs Ghana. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

- 04h00 ngày 28/6: Panama vs Anh. Trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV10.

Lịch phát sóng trực tiếp đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 1.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp tại bảng L - FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp của đội tuyển Pháp tại FIFA World Cup 2026:

- 04:00 ngày 23/06:  Pháp vs Iraq. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9.

 - 02:00 ngày 27/06: Na Uy vs Pháp. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch phát sóng trực tiếp đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 2.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp tại bảng I - FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp của đội tuyển Đức tại FIFA World Cup 2026:

- 03h00 ngày 21/6: Đức vs Bờ Biển Ngà. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

- 03h ngày 26/6: Ecuador vs Đức. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch phát sóng trực tiếp đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 3.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp tại bảng E - FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV

 Lịch phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu FIFA World Cup 2026 trên VTV: XEM TẠI ĐÂY 

Lịch phát sóng trực tiếp đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 4.Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Các trận đấu của bảng H - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Lịch phát sóng trực tiếp đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 5.Lịch phát sóng trực tiếp bảng I - FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Các trận đấu bảng I - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

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