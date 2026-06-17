Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV

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Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2026:

- 03h00 ngày 18/6: Anh vs Croatia. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

- 03h00 ngày 24/6: Anh vs Ghana. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

- 04h00 ngày 28/6: Panama vs Anh. Trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV10.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp tại bảng L - FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp của đội tuyển Pháp tại FIFA World Cup 2026:

- 04:00 ngày 23/06: Pháp vs Iraq. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9.

- 02:00 ngày 27/06: Na Uy vs Pháp. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp tại bảng I - FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp của đội tuyển Đức tại FIFA World Cup 2026:

- 03h00 ngày 21/6: Đức vs Bờ Biển Ngà. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10.

- 03h ngày 26/6: Ecuador vs Đức. Trực tiếp trên các kênh: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp tại bảng E - FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV

Lịch phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu FIFA World Cup 2026 trên VTV: XEM TẠI ĐÂY

Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV GĐXH - Các trận đấu của bảng H - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.