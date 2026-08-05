Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 sẽ dài 10 ngày?

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày

Theo Báo Quân đội nhân dân, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án:

Phương án 1, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết; hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027. Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 5/2/2027 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật, ngày 14/2/2027 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Như vậy, theo phương án 1 tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Theo phương án 2 tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi). Ảnh minh họa: TL

Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 là 4 ngày liên tục

Theo Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 là 4 ngày liên tục.

Đối với công chức, viên chức dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027: Nghỉ ngày 2/9/2027 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 Dương lịch.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn ngày 3/9/2027 là ngày nghỉ liền kề với ngày Quốc khánh vì tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Cũng theo đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Bộ này cho biết, Nghị quyết số 28/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 nên cần kịp thời xây dựng phương án tổ chức thực hiện ngày nghỉ đầu tiên vào ngày 24/11/2026.

Do ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ xây dựng 02 phương án:

Phương án 1: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Đối với năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.