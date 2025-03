Liên tiếp làm rõ các đối tượng phạm tội ở lứa tuổi thanh thiếu niên

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội ở lứa tuổi thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, Công an TP Huế đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh, nhà dân, cưỡng đoạt tài sản người đi đường. Đáng nói, các đối tượng phạm tội tập trung ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Mới đây nhất, Công an phường Phong Thu, thị xã Phong Điền làm rõ nhóm đối tượng N.B.Q.D. (SN 2009, ở phường Phú Hậu, quận Phú Xuân), N.V.T. (SN 2008, trú tại phường Gia Hội, quận Phú Xuân), H.V.D (SN 2009) và H.V.K. (SN 2010) cùng trú tại phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa có hành vi đột nhập vào các quán cà phê, hàng quán trộm cắp tài sản.

Mặc dù tài sản trộm cắp giá trị không lớn, tuy nhiên lực lượng công an quyết tâm đấu tranh, làm rõ để răn đe, giáo dục.

Công an bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy.

Trước đó, ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đã bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Các đối tượng gồm Huỳnh Văn Duy (SN 2009), Huỳnh Văn Khánh (SN 2010), Trần Đại Vinh (SN 2010), Hoàng Thị Minh Hiền (SN 2010), Nguyễn Ngọc Quý (SN 2004), Võ Quang Nhật (SN 2006), Lê Quang Huy (SN 2008), Đoàn Phi Hồng (SN 2009), Nguyễn Văn Thêm (SN 2008), Lê Đức Thắng (SN 2011) cùng trú tại TP Huế.

Theo điều tra, do không có xe máy đi lại và tiền tiêu xài cá nhân, nhóm đối tượng nảy sinh ý định tìm người dân sơ hở trong quản lý xe máy, tài sản khác để lấy trộm.

Công an lấy lời khai đối tượng trong vụ án cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

Cũng trong tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự bắt nhóm đối tượng gồm Nguyễn Nhật Lê Tuấn (SN 2008), Ngô Anh Tú (SN 2008), Nguyễn Văn Tình (SN 2008), Nguyễn Minh Khang (SN 2007), Hồ Văn Lâm, Hồ Văn Long (cùng SN 2009), cùng trú tại quận Phú Xuân có hành vi cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 7/3, nhóm 6 đối tượng rủ nhau đi trấn lột tài sản của người đi đường. Đến trước số nhà 37 đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Biều) phát hiện em Hoàng P. (SN 2012, trú tại phường Thủy Bằng), cả nhóm xông ra chặn lại, đe dọa và cưỡng đoạt số tiền 60.000 đồng. Sau đó, nhóm đối tượng lấy tiền đi đổ xăng và tiêu xài hết.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục

Theo cán bộ điều tra Công an TP Huế, qua công tác điều tra, phần lớn đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

Đây là độ tuổi phát triển về thể chất nhưng về tâm sinh lý thường bất ổn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến hành vi có tính chất bộc phát. Nếu sống trong môi trường thiếu sự quan tâm của phụ huynh, người thân và bị bạn bè xấu lôi kéo, dụ dỗ các em có thể dẫn đến hành vi phạm tội.

Cũng trong thời gian qua, tại các địa bàn ở TP Huế có đông học sinh, sinh viên đến lưu trú, tạm trú, Công an các phường, xã đã tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm rõ nhân khẩu, hộ khẩu để kịp thời giải quyết các vụ việc.

Theo Đại úy Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa), trên địa bàn có nhiều tổ dân phố với số lượng dân cư đông. Đặc biệt có hàng nghìn học sinh, sinh viên đến thuê trọ.

Thời gian qua, Công an phường tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú. Đồng thời yêu cầu chủ trọ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiên quyết không chứa chấp, không cho thuê phòng đối với những trường hợp nghi vấn tội phạm, thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng đầy đủ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, tội phạm hình sự ở độ tuổi thanh, thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng. Ngoài công tác điều tra làm rõ các vụ án, đơn vị còn tích cực phối hợp với Công an các xã, phường để chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc do thanh, thiếu niên gây ra.

Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp và các cơ quan, đoàn thể, trường học tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành quy định và không vi phạm pháp luật.