Bắt giữ 5 thanh thiếu niên cướp xe đạp điện trong đêm ở Hải Phòng

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào 22h50 ngày 3/3/2025, Công an phường Đằng Hải, quận Hải An) tiếp nhận trình báo của chị N.T.H (sinh năm 1985, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An) về việc con trai chị bị một nhóm đối tượng tuổi thanh thiếu niên chặn đường, đe dọa và cướp xe đạp điện tại khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, nhóm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển 2 xe máy, có hành vi uy hiếp tinh thần và chiếm đoạt tài sản của con họ.

Tang vật vụ án thu giữ được. Ảnh: CADH

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đằng Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết nhóm nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h30 ngày 4/3/2025, lực lượng phá án đã xác định và bắt giữ 5 đối tượng liên quan trong vụ cướp này, gồm: Vũ Anh T (2008, trú tại xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền); Dương Trung D (2008, ở quận Ngô Quyền); Vũ Tùng D (2006, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Lê Đức Th (2008, ở Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền); Trần Quang M (2008, trú tại Đằng Lâm, quận Hải An).

Hiện, Công an phường Đằng Hải đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trói học sinh vào mộ để cướp xe đạp điện Đón đường nam sinh 16 tuổi đi xe đạp điện đi nhờ đến khu vực nghĩa địa, Nguyễn Văn Việt bất ngờ rút dao khống chế, dùng thắt lưng trói nạn nhân vào mộ rồi cướp chiếc xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây: