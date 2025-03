Nhóm thanh thiếu niên dùng chai thủy tinh, bình xịt hơi cay... lao vào hỗn chiến

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa triệu tập, bắt giữ 21 đối tượng thanh thiếu niên cầm chai thủy tinh, tuýp sắt, bình xịt hơi cay… lao vào hỗn chiến trên đường gây mất an ninh trật tự ở huyện Đô Lương khiến 2 người bị thương.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, mặc dù không hề có mâu thuẫn, xích mích từ trước nhưng sau khi tổ chức ăn nhậu và hát Karaoke xong, nhóm 15 đối tượng do Nguyễn Thế Mạnh, (SN 2005, trú xã Thượng Sơn, Đô Lương) dẫn đầu khiêu khích, gây hấn và hẹn nhóm 6 đối tượng cùng trú tại huyện Đô Lương do Nguyễn Trọng Mạnh (SN 2007, trú xã Minh Sơn) cầm đầu để hỗn chiến.

Quá trình di chuyển, 2 nhóm đối tượng trên điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí như vỏ chai bia, bình xịt hơi cay, ống tuýp sắt, thanh gỗ… phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, dàn thành nhiều hàng ngang trên các tuyến đường Quốc lộ 7B và đường Quốc lộ 7C (đường N5).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triệu tập, bắt 21 đối tượng có liên quan tới 2 nhóm đối tượng trên. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, các đối tượng trên coi thường pháp luật, cho rằng không có công an cấp huyện sẽ khó xử lý hành vi "Gây rối trật tự công cộng" nên đã thông tin và lôi kéo nhau gây rối.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng trong 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến bị triệu tập, bắt giữ