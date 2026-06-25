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Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt

Thứ năm, 10:44 25/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh, lập biên bản xử phạt một người phụ nữ có hành vi liều lĩnh đứng livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Thực hiện chỉ đạo về việc xác minh, xử lý các phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông được tiếp nhận qua số điện thoại của Cục trưởng của Cục CSGT, ngày 24/6/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Trạm CSGT Tùng Diễn tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp một người phụ nữ livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tàu hỏa.


Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ tập thể dục ngay giữa đường ray tàu hỏa. Ảnh cắt từ video

Qua xác minh, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp Công an xã Tân Thành đã mời bà L.T.L (SN 1979, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà L.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “Đứng trên đường sắt” xảy ra vào hồi 16 giờ 03 phút ngày 22/4/2026 tại Km89+192 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.
Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt - Ảnh 2.

Bà L.T.L tại cơ quan Công an. Ảnh: Cục CSGT

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Qua sự việc này, Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt - Ảnh 3.Vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Hà Nội: Tài xế vượt rào chắn khi cần chắn đang hạ

GĐXH - Chỉ vì cố vượt qua đường ngang khi cần chắn đang hạ xuống, một xe tải đã va chạm với tàu khách SE19 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ tai nạn không có thương vong nhưng làm hư hỏng đầu máy tàu, hệ thống tín hiệu và nhiều thiết bị đường sắt.

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