Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt



Thực hiện chỉ đạo về việc xác minh, xử lý các phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông được tiếp nhận qua số điện thoại của Cục trưởng của Cục CSGT, ngày 24/6/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Trạm CSGT Tùng Diễn tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp một người phụ nữ livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tàu hỏa.



Hình ảnh người phụ nữ tập thể dục ngay giữa đường ray tàu hỏa. Ảnh cắt từ video

Qua xác minh, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp Công an xã Tân Thành đã mời bà L.T.L (SN 1979, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà L.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “Đứng trên đường sắt” xảy ra vào hồi 16 giờ 03 phút ngày 22/4/2026 tại Km89+192 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Bà L.T.L tại cơ quan Công an. Ảnh: Cục CSGT

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Qua sự việc này, Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.