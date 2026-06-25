Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt
GĐXH - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh, lập biên bản xử phạt một người phụ nữ có hành vi liều lĩnh đứng livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Qua xác minh, Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp Công an xã Tân Thành đã mời bà L.T.L (SN 1979, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà L.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.
Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
Qua sự việc này, Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi hoặc thực hiện các hành vi khác trong phạm vi đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
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