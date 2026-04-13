Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong
GĐXH - Vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE9 và xe công nông tại Đắk Lắk ngày 12/4 khiến 3 người thương vong một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những “điểm đen” tử thần. Chỉ vì sự tiện lợi nhất thời, hậu quả để lại là những mất mát không bao giờ có thể cứu vãn.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 14h46 ngày 12/4/2026, tại Km 1174+312 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn Chí Thạnh – Hòa Đa), thuộc địa phận xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra.
Thời điểm trên, tàu khách SE9 đang lưu thông hướng Bắc – Nam đã va chạm cực mạnh với một xe công nông đang băng qua đường sắt tại một lối đi dân sinh tự mở.
Khoảnh khắc tàu hỏa va chạm xe công nông khiến 3 người thương vong.
Cú tông trực diện đã khiến chiếc xe công nông biến dạng hoàn toàn. Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương nặng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe công nông đã thiếu quan sát, cố tình băng qua đường sắt tại vị trí không đảm bảo an toàn, bất chấp đoàn tàu đang đến gần.
Thực trạng các lối đi dân sinh tự mở hiện nay là một bài toán nan giải trong công tác quản lý đô thị và giao thông. Những con đường này thường: Không có rào chắn và hệ thống tín hiệu cảnh báo tự động; Tầm nhìn bị che khuất bởi địa hình hoặc cây cối; Ý thức người dân còn chủ quan, xem nhẹ quy tắc "dừng lại và quan sát".
Đa số người dân chọn các lối đi này vì tâm lý "tiện đường", muốn rút ngắn khoảng cách mà quên mất rằng họ đang đặt cược mạng sống vào những giây phút may rủi.
Cục CSGT khuyến cáo, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ chính mình: Tuyệt đối không băng qua đường sắt tại các lối đi tự mở; Luôn tuân thủ quy tắc "Dừng lại - Quan sát - Lắng nghe" tại các điểm giao cắt hợp pháp; Không vội vàng, không tranh đường với tàu hỏa – vì tàu không thể tránh bạn!
Sự an toàn của bạn và gia đình nằm ở chính sự cẩn trọng trong từng phút giây tham gia giao thông.
