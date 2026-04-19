Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray
GĐXH - Tối ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại khu vực xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) khi chiếc ô tô con cố tình băng qua đường ray và bị mắc kẹt đúng lúc đoàn tàu SE6 đi tới.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h28 ngày 18/4/2026 tại Km 335+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô con mang BKS 30M-282.xx di chuyển từ đường trục Vân Từ hướng ra Quốc lộ 1A.
Khi băng qua đường ngang, chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay trong phạm vi an toàn đường sắt. Cùng lúc này, đoàn tàu khách số hiệu SE6 đang đà lao tới. Dù lái tàu đã nỗ lực xử lý nhưng do khoảng cách quá gần, đầu tàu đã tông trực diện vào chiếc ô tô.
Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bị hất văng, hư hỏng nặng phần đầu và thân xe; cần chắn tàu tự động tại khu vực này cũng bị gãy đổ hoàn toàn. May mắn thay, tài xế Lê Văn T. đã kịp thời rời khỏi xe nên không có thương vong về người.
Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray.
Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe ô tô dừng phương tiện không đúng vị trí, vi phạm phạm vi an toàn đường sắt.
Để đảm bảo an toàn, Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đi qua đường ngang phải tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn. Đặc biệt tại các lối đi tự mở, lái xe cần dừng lại cách đường sắt từ 15m - 20m để quan sát hai bên và lắng nghe tiếng còi tàu. Chỉ khi xác định tuyệt đối an toàn mới được phép di chuyển qua.
Trước thực trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt vẫn diễn biến phức tạp, Cục CSGT đã chủ động tổ chức các hội nghị phối hợp với chính quyền cơ sở dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn Hà Nội.
Mục tiêu trọng tâm là phát huy vai trò nòng cốt của chính quyền địa phương và ngành đường sắt trong việc ngăn chặn các lối đi tự mở trái phép và xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ phương tiện gây nguy hiểm cho an toàn chạy tàu.
Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sangĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.
Tết Thanh minh vùng cao: Khi con cháu người Tày, Nùng cùng nhau hướng về cội nguồnĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Giữ lệ tảo mộ đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, đồng bào Tày, Nùng coi Tết Thanh minh “bươn slam, so slam” là một trong những dịp quan trọng trong năm. Từ sáng sớm, người dân mang theo gà, rượu, hương hoa và đặc biệt là xôi ngũ sắc lên đồi cúng tổ tiên, tạo nên bức tranh văn hóa đặc trưng của miền núi phía Bắc.
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Dần với bất ngờ thú vịĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026 dự báo những bất ngờ thú v0ị cho con giáp Dần. Cùng khám phá để tránh bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tháng.
Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hòXã hội - 14 giờ trước
Việc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..
Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồngĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5, hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử có thể bị phạt nặng đến 20 triệu đồng.
Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàuĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.
Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chânXã hội - 18 giờ trước
Trong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.
Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồngĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.
Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10Đời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.
Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viênĐời sống - 1 ngày trước
Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.
Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàuĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.