Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray

Chủ nhật, 10:08 19/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại khu vực xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) khi chiếc ô tô con cố tình băng qua đường ray và bị mắc kẹt đúng lúc đoàn tàu SE6 đi tới.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h28 ngày 18/4/2026 tại Km 335+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô con mang BKS 30M-282.xx di chuyển từ đường trục Vân Từ hướng ra Quốc lộ 1A.

Khi băng qua đường ngang, chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay trong phạm vi an toàn đường sắt. Cùng lúc này, đoàn tàu khách số hiệu SE6 đang đà lao tới. Dù lái tàu đã nỗ lực xử lý nhưng do khoảng cách quá gần, đầu tàu đã tông trực diện vào chiếc ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bị hất văng, hư hỏng nặng phần đầu và thân xe; cần chắn tàu tự động tại khu vực này cũng bị gãy đổ hoàn toàn. May mắn thay, tài xế Lê Văn T. đã kịp thời rời khỏi xe nên không có thương vong về người.

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe ô tô dừng phương tiện không đúng vị trí, vi phạm phạm vi an toàn đường sắt.

Để đảm bảo an toàn, Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đi qua đường ngang phải tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn. Đặc biệt tại các lối đi tự mở, lái xe cần dừng lại cách đường sắt từ 15m - 20m để quan sát hai bên và lắng nghe tiếng còi tàu. Chỉ khi xác định tuyệt đối an toàn mới được phép di chuyển qua.

Trước thực trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt vẫn diễn biến phức tạp, Cục CSGT đã chủ động tổ chức các hội nghị phối hợp với chính quyền cơ sở dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn Hà Nội.

Mục tiêu trọng tâm là phát huy vai trò nòng cốt của chính quyền địa phương và ngành đường sắt trong việc ngăn chặn các lối đi tự mở trái phép và xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ phương tiện gây nguy hiểm cho an toàn chạy tàu.

Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt khiến 3 người thương vong

GĐXH - Vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE9 và xe công nông tại Đắk Lắk ngày 12/4 khiến 3 người thương vong một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những “điểm đen” tử thần. Chỉ vì sự tiện lợi nhất thời, hậu quả để lại là những mất mát không bao giờ có thể cứu vãn.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top