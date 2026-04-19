Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h28 ngày 18/4/2026 tại Km 335+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô con mang BKS 30M-282.xx di chuyển từ đường trục Vân Từ hướng ra Quốc lộ 1A.

Khi băng qua đường ngang, chiếc xe bất ngờ dừng lại ngay trong phạm vi an toàn đường sắt. Cùng lúc này, đoàn tàu khách số hiệu SE6 đang đà lao tới. Dù lái tàu đã nỗ lực xử lý nhưng do khoảng cách quá gần, đầu tàu đã tông trực diện vào chiếc ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bị hất văng, hư hỏng nặng phần đầu và thân xe; cần chắn tàu tự động tại khu vực này cũng bị gãy đổ hoàn toàn. May mắn thay, tài xế Lê Văn T. đã kịp thời rời khỏi xe nên không có thương vong về người.

Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe ô tô dừng phương tiện không đúng vị trí, vi phạm phạm vi an toàn đường sắt.

Để đảm bảo an toàn, Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đi qua đường ngang phải tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn. Đặc biệt tại các lối đi tự mở, lái xe cần dừng lại cách đường sắt từ 15m - 20m để quan sát hai bên và lắng nghe tiếng còi tàu. Chỉ khi xác định tuyệt đối an toàn mới được phép di chuyển qua.

Trước thực trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt vẫn diễn biến phức tạp, Cục CSGT đã chủ động tổ chức các hội nghị phối hợp với chính quyền cơ sở dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn Hà Nội.

Mục tiêu trọng tâm là phát huy vai trò nòng cốt của chính quyền địa phương và ngành đường sắt trong việc ngăn chặn các lối đi tự mở trái phép và xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ phương tiện gây nguy hiểm cho an toàn chạy tàu.

