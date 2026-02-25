Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Khoảng 19h50' ngày 25/2, đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 đang trên hành trình di chuyển qua địa phận thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi thì bất ngờ va chạm trực diện với một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-728.XX đang di chuyển từ Quốc lộ 1A băng ngang qua đường sắt. Cú tông cực mạnh đã hất văng chiếc ô tô tải đi xa gần 100m dọc theo hành lang đường tàu.

Từ hình ảnh được camera hành trình của một xe ô tô di chuyển qua khu vực trên ghi lại cho thấy, thời điểm trên, dù barie đã hạ, thế nhưng chiếc xe tải vẫn cố tình băng qua đường ray sau đó bị mắc kẹt và bị tàu hỏa tông trúng.

Khoảnh khắc xe tải bị tàu hỏa tông trúng tại xã Ngọc Hồi tối 25/2 được camera hành trình ghi lại.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, cabin bị vò nát, biến dạng hoàn toàn, trong khi dải hộ lan ven đường sắt bị đổ sập, mảnh vỡ từ hai phương tiện văng tung tóe khắp khu vực xung quanh. Đầu máy của đoàn tàu SE3 cũng bị hư hại đáng kể sau cú va chạm mạnh này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Công an xã Ngọc Hồi đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức phong tỏa và triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng cắt cabin xe tải để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Các chiến sĩ cứu hộ đã phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt tỉa khung xe, khẩn trương đưa người gặp nạn ra ngoài để chuyển đi cấp cứu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.