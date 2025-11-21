Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được
(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.
Gliese 251 là một ngôi sao lùn loại M nằm cách chúng ta 18 năm ánh sáng trong chòm sao Song Tử (Gemini), trước đó đã được biết đến với một hành tinh mang tên Gliese 251b quay xung quanh.
Hành tinh này là một siêu Trái Đất có khối lượng gấp 3,85 lần địa cầu của chúng ta và quay quanh sao mẹ với quỹ đạo 14,2 ngày.
Nhưng nghiên cứu mới cho thấy nó còn một người em song sinh.
Nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi nhà thiên văn học Paul Robertson từ Đại học California ở Irvine đã chỉ ra sự tồn tại của một siêu Trái Đất thứ hai trong hệ sao này, đặt tên là Gliese 251c,
Gliese 251c có kích cỡ gần bằng hành tinh đầu tiên, khối lượng khoảng 3,84 lần Trái Đất và có chu kỳ quỹ đạo 53,6 ngày.
Chu kỳ này rất nhỏ so với chu kỳ 356 ngày của Trái Đất khi quay quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, sao mẹ của Gliese 251c lại là một ngôi sao lùn đỏ nhỏ và mát hơn Mặt Trời rất nhiều, nên "vùng sự sống" của hệ sao cũng sẽ gần với nó hơn.
"Vùng sự sống" Goldilocks là vành đai mà các hành tinh bên trong đó nhận nhiệt lượng từ sao mẹ vừa đủ để duy trì nước ở trạng thái lỏng.
Trong trường hợp này, Gliese 251c nằm ngay trong vùng sự sống của Gliese 251.
“Điều khiến nó đặc biệt giá trị là ngôi sao mẹ của nó nằm rất gần, chỉ cách chúng ta khoảng 18 năm ánh sáng. Xét về mặt vũ trụ, nó gần như ngay bên cạnh chúng ta” - tiến sĩ Robertson nói với Sci-News.
Gliese 251c được tìm thấy bằng cách sử dụng dữ liệu từ Máy tìm kiếm hành tinh thuộc vùng có thể ở được (HPF), một máy quang phổ hồng ngoại gần có độ chính xác cao trên kính viễn vọng Hobby-Eberly tại Đài quan sát McDonald ở Texas - Mỹ.
Trong tương lai, các nhà khoa học dự tính sẽ tiếp tục quan sát nó bằng kính viễn vọng Thirty Meter, một dự án vẫn đang được xây dựng và đủ sức phát hiện dấu hiệu của nước trên các hành tinh tương đối gần.
Có thể lúc đó chúng ta sẽ biết chính xác Gliese 251c có thực sự phù hợp để sinh sống hay không.
