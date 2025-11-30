Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên

"Trước kia bãi rác được xây dựng có các hạng mục nhà bảo vệ, một khu nhà xử lý được dựng lên bằng khung sắt, mái tôn. Tuy nhiên, do xây dựng lâu năm nên khu nhà đã xuống cấp, hoen rỉ,... đến đợt bão vừa qua đã đổ sập xuống. Mùa hè thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là khi có mưa, nước rỉ rác đen ngòm chảy lan ra ngoài. Cứ gió rác bay đầy vào nhà, vào ruộng. Chúng tôi lo nhất là bệnh tật, đặc biệt là cho con trẻ" - ông H (xin giấu tên) người dân thôn Tu Cổ bức xúc chia sẻ.