Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên

Chủ nhật, 15:12 30/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Giữa thôn Tu Cổ (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), một bãi tập kết rác lộ thiên tồn tại nhiều năm đang ngày càng phình to, bốc mùi nồng nặc. Rác tràn xuống ruộng, bay vào ao nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, bãi rác nằm sát khu dân cư thuộc thôn Tu Cổ, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình được tập kết chất cao, không có mái che, không hố chứa, không hàng rào ngăn cách.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 2.

Bãi rác khổng lồ nằm ngay cạnh đường Nguyễn Văn Hiểu chủ yếu là túi nilon và rác thải sinh hoạt, chất thành đống cao ngất, nằm lộ thiên trên mặt đất dọc theo đường.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 3.

Bãi rác này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là nguồn phát tán mùi hôi thối, dịch bệnh, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân thôn Tu Cổ và Tống Xá.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 4.

Đống rác là sự pha trộn của đủ loại chất thải từ rác sinh hoạt, bao bì nhựa, vật liệu xây dựng và các phế thải khác. Sự thiếu kiểm soát trong việc xả thải khiến môi trường xung quanh ngày càng bị hủy hoại.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 6.

Gió lớn cuốn rác từ đống tập kết bay thẳng vào ao nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 7.

Tất cả các loại rác nilon, vỏ đồ ăn, thủy tinh, vải vụn đều bị đổ lẫn, chất đống.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 8.

Ruồi bâu kín trên các túi rác hữu cơ, sinh sôi mạnh vào mùa nắng nóng, đe dọa sức khỏe người dân.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 9.

Theo người dân địa phương cho biết, bãi tập kết rác có từ thời điểm chưa sáp nhập xã. Ngày trước, bãi rác thuộc về xã Yên Khánh cũ, sau đợt sáp nhập bây giờ là xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương cũ về vấn đề ô nhiễm này, thế nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 10.

"Trước kia bãi rác được xây dựng có các hạng mục nhà bảo vệ, một khu nhà xử lý được dựng lên bằng khung sắt, mái tôn. Tuy nhiên, do xây dựng lâu năm nên khu nhà đã xuống cấp, hoen rỉ,... đến đợt bão vừa qua đã đổ sập xuống. Mùa hè thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là khi có mưa, nước rỉ rác đen ngòm chảy lan ra ngoài. Cứ gió rác bay đầy vào nhà, vào ruộng. Chúng tôi lo nhất là bệnh tật, đặc biệt là cho con trẻ" - ông H (xin giấu tên) người dân thôn Tu Cổ bức xúc chia sẻ.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 11.

Trong quá trình tìm hiểu tại bãi rác, phóng viên đã phát hiện một lượng lớn rác thải đặc biệt đáng quan tâm: nhiều lọ thực phẩm bổ sung sức khỏe, vỉ thuốc, và túi mỹ phẩm cao cấp vẫn còn nguyên, nằm lẫn trong đống rác cháy dở.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 12.

Cụ thể, có thể thấy nhiều vỉ dung dịch, mặt nạ dưỡng da (ghi nhãn như "B5 EGF Complex Mask"), và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 13.

Việc các sản phẩm, thực phẩm này bị vứt bỏ hàng loạt tại bãi rác lộ thiên đặt ra nghi vấn lớn về nguồn gốc, quy trình tiêu hủy hàng hóa tồn kho, hàng kém chất lượng, hay thậm chí là hành vi cố ý xả thải không đúng nơi quy định của các cơ sở kinh doanh?

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 14.

Ngoài ra, việc tiêu hủy các loại bao bì nhựa, hóa chất từ mỹ phẩm và thực phẩm chức năng theo cách đốt hoặc chôn lấp tự nhiên sẽ giải phóng các chất độc hại, làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm đất và nước, gây hậu quả lâu dài cho môi trường.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 15.

Nhiều hộ dân gần đó cho biết, họ đã nhiều lần kiến nghị nhưng bãi rác vẫn ngày càng mở rộng, không được thu gom đúng cách.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Mỹ phẩm chưa mở, rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên - Ảnh 16.

Bãi tập kết rác lộ thiên tại thôn Tu Cổ không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn kéo theo nguy cơ ô nhiễm đất, nước, không khí và bệnh tật cho cả cộng đồng. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm rà soát, quy hoạch lại điểm tập kết rác, đồng thời tăng cường thu gom, xử lý để bảo vệ an toàn cho người dân.

Video bãi rác nằm giữa cánh đồng ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình:


Nhật Tân
