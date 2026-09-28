Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ngày 28/9, một lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thông tin, cùng ngày UBND tỉnh đã có Văn bản số 6907/UBND-VP3 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường về tăng cường quản lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi.

Văn bản nêu rõ, ngày 25/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình nhận được Văn bản số 13043/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tháng 9 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại phiên giao ban ngày 24/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 883/UBND-VP3 ngày 10/02/2026, số 3025/UBND-VP3 ngày 12/5/2026, số 3217/UBND-VP3 ngày 18/5/2026, số 4059/UBND-VP4 ngày 18/6/2026, số 4595/UBND-VP3 ngày 03/7/2026.

Sông Đáy chảy qua địa bàn xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình - (ảnh Nhật Tân).

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động xe quá tải trọng cho phép đi trên đê; hoạt động san lấp, sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình, tập kết vật liệu trái phép tại khu vực bãi sông, lòng sông gây cản trở dòng chảy thoát lũ, đặc biệt đối với các khu vực cửa thoát lũ sông Hoàng Long ra sông Đáy (phường Tây Hoa Lư), khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy (xã Ý Yên) gây áp lực đến an toàn đê điều.

“Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều không tự giải tỏa vật liệu, công trình trên bãi sông phải thực hiện cưỡng chế theo quy định; tổ chức, cá nhân nào tái vi phạm thì chuyển cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định.

Các xã, phường không thực hiện hoặc chưa thực hiện xử lý vi phạm đê điều hoặc chưa xử lý dứt điểm tại báo cáo 13043/BC-SNNMT ngày 25/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng, các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều, khả năng thoát lũ của tuyến sông” – văn bản nhấn mạnh.

Một xưởng đóng tàu thuyền cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên bị ngập sau nước lũ dâng- (ảnh Nhật Tân).

Tổng hợp kết quả thi hành nhiệm vụ của 02 Tổ công tác liên ngành và soát, kiểm tra xử lý bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình trong ngày 30/9/2026.

Trước đó, ngày 1/9/2026, Gia đình và Xã hội có đăng tải bài viết: "Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão", nội dung nhắc đến giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Nằm ngay ven đê tả sông Đáy, thuộc địa bàn thôn Dinh Tần, xã Ý Yên, khu vực bãi sông vốn có chức năng tiêu thoát lũ tự nhiên xuất hiện một cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền quy mô lớn. Nhiều khu vực đã được san gạt, đổ đất đá tạo mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất.

Những khối sắt khổng lồ nằm ngang dòng nước sông Đáy ở xã Ý Yên - (ảnh Nhật Tân).

Tại khu vực đối diện cột mốc Km153+889 đê tả Đáy, hiện là lối vào cơ sở có biển ghi tên Công ty TNHH Vũ Văn Cường. Phía bên trong là khu vực tập trung nhiều tàu, máy móc và vật liệu, nằm sát sông Đáy.

Nhiều thân tàu bằng sắt có chiều cao khoảng 3-5 m được xếp dày đặc trên khu vực bãi sông, một số kéo dài ra sát mép nước. Việc tập trung phương tiện, tàu thuyền với mật độ lớn tại đây đặt ra vấn đề về bảo đảm không gian thoát lũ khi mực nước sông dâng cao.

Dù đang trong mùa mưa bão, hoạt động gia công, đóng mới tàu thuyền tại cơ sở vẫn diễn ra. Một số tàu đóng dở được neo đậu trên sông Đáy, tạo thêm vật thể trên mặt nước trong trường hợp xuất hiện dòng chảy lớn.

Xưởng đóng tàu nằm ở khoảng cách khá gần thân đê tả Đáy. Việc tập kết vật liệu, máy móc và phương tiện hạng nặng tại khu vực bãi sông đặt ra yêu cầu kiểm soát tải trọng, bảo vệ công trình đê điều và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều - (ảnh Nhật Tân).

Tiếp đó, ngày 26/9, chúng tôi tiếp tục thông tin bài viết "Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ", Hàng loạt tàu chưa hoàn thiện nằm ngang tại các xưởng đóng tàu ven sông Đáy, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, nhiều công trình, trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông bị ngập, khiến những vấn đề về dòng chảy, an toàn và môi trường tiếp tục được đặt ra.

Ngày 18/9, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt tàu thuyền đang đóng dở tại xưởng đóng tàu của cơ sở Công ty TNHH Vũ Văn Cường, cạnh cầu Non Nước, thôn Dinh Tần, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, bị ngập trong nước khi mực nước sông Đáy dâng cao.

Nhiều tàu chưa hoàn thiện được đặt ngang tại khu vực ven sông Đáy. Những khối sắt lớn nằm sát mép nước trở thành vật cản, khiến dòng nước phải đổi hướng tại khu vực xưởng.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm ngày 18/9, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông dâng cao, có thời điểm ở mức báo động III.

Trạm trộn bê tông, bãi tập kết, xưởng đóng tàu ở ven sông Đáy đoạn qua xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình - (ảnh Nhật Tân).

Khu vực xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Vũ Văn Cường bị nước bao phủ. Đây cũng là địa điểm trước đó phóng viên đã có bài viết phản ánh về tình trạng hoạt động của cơ sở ven sông, tuy nhiên đến nay hiện trạng vẫn còn tồn tại.

Không chỉ tại khu vực cạnh cầu Non Nước, dọc tuyến ven sông theo hướng từ cầu Non Nước về phía làng Ninh Mật cũng xuất hiện hàng loạt xưởng đóng tàu. Nhiều tàu chưa hoàn thiện nằm sát khu vực dòng nước đang dâng cao.

Những con tàu chưa hoàn thiện có kích thước lớn được đặt ngang ven sông Đáy. Trong điều kiện mưa bão, việc tập kết các khối sắt lớn sát dòng sông đặt ra vấn đề về an toàn và khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy.

Cùng khu vực ven sông Đáy, phóng viên ghi nhận thêm 2 trạm trộn bê tông bị nước bao quanh trong đợt mưa lũ. Việc các công trình, thiết bị sản xuất nằm sát sông cũng đặt ra nguy cơ tác động đến môi trường nếu xảy ra sự cố hoặc phát sinh chất thải theo dòng nước.

Ngày 7/9/2026, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Ý Yên để thông tin về tình trạng các xưởng đóng tàu, trạm trộn bê tông hoạt động ngay khu vực ven sông Đáy. Tuy nhiên, đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được lịch làm việc cụ thể từ địa phương.

Video hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình: