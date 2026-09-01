Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão
GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.
Video toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên, Ninh Bình trong mùa mưa bão:
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