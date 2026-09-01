Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Thứ ba, 19:29 01/09/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 1.

Nằm ngay ven đê tả sông Đáy, thuộc địa bàn thôn Dinh Tần, xã Ý Yên, khu vực bãi sông vốn có chức năng tiêu thoát lũ tự nhiên xuất hiện một cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền quy mô lớn. Nhiều khu vực đã được san gạt, đổ đất đá tạo mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 2.

Tại khu vực đối diện cột mốc Km153+889 đê tả Đáy, hiện là lối vào cơ sở có biển ghi tên Công ty TNHH Vũ Văn Cường. Phía bên trong là khu vực tập trung nhiều tàu, máy móc và vật liệu, nằm sát sông Đáy.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 3.

Nhiều thân tàu bằng sắt có chiều cao khoảng 3-5m được xếp dày đặc trên khu vực bãi sông, một số kéo dài ra sát mép nước. Việc tập trung phương tiện, tàu thuyền với mật độ lớn tại đây đặt ra vấn đề về bảo đảm không gian thoát lũ khi mực nước sông dâng cao.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 4.

Dù đang trong mùa mưa bão, hoạt động gia công, đóng mới tàu thuyền tại cơ sở vẫn diễn ra. Một số tàu đóng dở được neo đậu trên sông Đáy, tạo thêm vật thể trên mặt nước trong trường hợp xuất hiện dòng chảy lớn.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 5.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, mật độ công trình tạm, phương tiện và máy móc tập trung trên khu vực bãi sông. Nhiều hạng mục phục vụ hoạt động sản xuất được bố trí sát khu vực ven sông và gần tuyến đê tả Đáy.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 6.

Hoạt động đóng tàu, sửa chữa và tập kết phương tiện diễn ra dọc khu vực ven sông Đáy, làm thay đổi đáng kể hiện trạng sử dụng bãi sông so với không gian tự nhiên vốn có.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 7.

Không chỉ đóng, sửa chữa tàu thuyền, tại khu vực này còn diễn ra hoạt động tập kết vật liệu và bốc xếp hàng hóa từ dưới sông lên bằng máy cẩu. Cát, thép tấm và nhiều vật liệu khác được tập kết trên bãi, cùng với xe tải và máy móc thường xuyên hoạt động.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 8.

Một số khu vực ven sông được gia cố, tạo mặt bằng phục vụ việc đưa máy móc, phương tiện xuống sát mép nước. Các hoạt động này khiến hiện trạng bãi sông có nhiều thay đổi, cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định cụ thể về tính pháp lý và mức độ phù hợp với quy định về đê điều, thoát lũ.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 9.

Xưởng đóng tàu nằm ở khoảng cách khá gần thân đê tả Đáy. Việc tập kết vật liệu, máy móc và phương tiện hạng nặng tại khu vực bãi sông đặt ra yêu cầu kiểm soát tải trọng, bảo vệ công trình đê điều và bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 10.

Đáng chú ý, ngay cạnh khu vực cổng vào xưởng đóng tàu nêu trên nhìn về phía cầu Non Nước, hàng loạt bến bãi cạnh đó đã được giải tỏa, bằng phẳng trong mùa mữa bão.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão - Ảnh 11.

Theo báo cáo của các sở, ngành tại đợt kiểm tra ngày 29/4/2026, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng làm trưởng đoàn, hiện trên địa bàn xã Ý Yên có 13 bến, bãi đang hoạt động trên bãi sông thuộc tuyến đê tả Đáy, với các ngành nghề như kinh doanh vật liệu xây dựng, đóng mới tàu thuyền, chế biến than và sản xuất bê tông thương phẩm. Đáng chú ý, một số bến, bãi được xác định hoạt động không phép, hết hạn cấp phép hoặc chưa đủ điều kiện cấp phép; có trường hợp hết hạn từ các năm 2019, 2022, 2023 nhưng vẫn duy trì hoạt động.

Video toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên, Ninh Bình trong mùa mưa bão:


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