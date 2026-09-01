Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Theo báo cáo của các sở, ngành tại đợt kiểm tra ngày 29/4/2026, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng làm trưởng đoàn, hiện trên địa bàn xã Ý Yên có 13 bến, bãi đang hoạt động trên bãi sông thuộc tuyến đê tả Đáy, với các ngành nghề như kinh doanh vật liệu xây dựng, đóng mới tàu thuyền, chế biến than và sản xuất bê tông thương phẩm. Đáng chú ý, một số bến, bãi được xác định hoạt động không phép, hết hạn cấp phép hoặc chưa đủ điều kiện cấp phép; có trường hợp hết hạn từ các năm 2019, 2022, 2023 nhưng vẫn duy trì hoạt động.