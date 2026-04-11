Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Thứ bảy, 17:06 11/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Nằm sát ngay trung tâm tỉnh Ninh Bình, xã Ý Yên đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ những bãi rác sinh hoạt khổng lồ lộ thiên cho đến việc đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải công nghiệp tràn lan, tất cả đang bủa vây và đe dọa trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân nơi đây.

Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để, trở thành nỗi bức xúc của cộng đồng.

Dưới đây là ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên về tình hình ô nhiễm tại địa phương này.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 1.

Bãi rác tập kết lộ thiên tại khu vực thôn Tu Cổ, xã Ý Yên là "điểm nóng" đầu tiên. Tồn tại nhiều năm, bãi rác này ngày càng phình to, chất cao như núi ngay sát con đường Nguyễn Văn Hiểu, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng về mùi hôi thối và cảnh quan nhếch nhác.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 2.

Cận cảnh bãi rác cho thấy thành phần chủ yếu là túi nilon, rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khó phân hủy, chất thành đống cao ngất ngưởng ngay sát mặt đường.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 3.

Do không có biện pháp che chắn, rác thải từ bãi tập kết này tràn xuống ruộng lúa, bay vào ao hồ xung quanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và đất canh tác của bà con.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 4.

Đáng ngại hơn, bãi rác này thường xuyên được xử lý bằng cách đốt lộ thiên. Mỗi lần rác bị đốt, những cột khói đen kịt bốc lên, mang theo mùi hôi thối đặc trưng lan tỏa khắp khu dân cư.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 5.

Khói độc từ việc đốt nhựa và nilon không chỉ làm mờ mịt tầm nhìn trên đường Nguyễn Văn Hiểu mà còn len lỏi vào từng nhà dân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 6.

Một góc bãi rác vẫn đang cháy âm ỉ ngay bên cạnh những ruộng lúa xanh tốt, tạo nên một sự tương phản đầy xót xa về môi trường tại địa phương.

Không chỉ có rác sinh hoạt, xã Ý Yên còn đang phải gánh chịu nạn đổ chất thải rắn, phế thải xây dựng và chất thải công nghiệp. Tình trạng này diễn ra trắng trợn ngay trước cổng trường học và khu đất nông nghiệp, hành lang giao thông trong khu công nghiệp (KCN), cho thấy sự coi thường pháp luật và môi trường của các đối tượng vi phạm.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 7.

Cách bãi rác sinh hoạt không xa, ngay đối diện cổng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình một "điểm nóng" khác xuất hiện với hàng loạt đống chất thải rắn và phế thải xây dựng.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 8.

Điểm đổ thải này nằm ngay vị trí hằng ngày có rất đông học sinh, sinh viên qua lại học tập, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nặng nề.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 9.

Các loại gạch vụn, bê tông vỡ và xà bần được đổ bừa bãi dọc lối vào, biến khu vực trước cổng trường thành một công trường nhếch nhác, bụi bặm.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 10.

Tại khu vực Khu công nghiệp Ý Yên, phóng viên tiếp tục ghi nhận tình trạng đổ trộm phế thải, chất thải công nghiệp...

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 11.

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn ngang nhiên đổ thải trên một khu đất gần ruộng lúa, biến khoảng đất canh tác rộng lớn thành bãi chứa chất thải công nghiệp.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 12.
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 13.
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 14.

Trong quá trình ghi nhận, phóng viên phát hiện một người đàn ông điều khiển xe nâng (có tự chế thùng chở đồ) vô tư chở phế thải từ xưởng cơ khí đối diện ra đổ trực tiếp xuống điểm đổ thải.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 15.
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 16.
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 17.

Ngoài ra, một số địa điểm khác trong khu công nghiệp thị trấn Lâm (nay là xã Ý Yên) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên - Ảnh 18.

Tình trạng ô nhiễm tại xã Ý Yên đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để. Người dân nơi đây đang khẩn thiết mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền để trả lại môi trường sống trong lành.

Video ngộp thở trong "ma trận" rác và phế thải ở xã Ý Yên, Ninh Bình:

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Đường chưa xong đã biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, đổ rác và đỗ xe... tại dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài

Đường chưa xong đã biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, đổ rác và đỗ xe... tại dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định dần 'hiện hình' sau hơn 2 năm khởi công

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Sở Y tế báo cáo gì?

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Sở Y tế báo cáo gì?

Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn còn

Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn còn

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đặt sự nghiệp và ổn định tài chính lên trước, vì vậy khi nhắc đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, họ thường tìm cách "lảng tránh".

Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai không được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/7/2026, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ không được hưởng chế độ.

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng sớm 10/4, một cụ ông 91 tuổi trong lúc đi bộ qua đường đã bị xe ô tô Mercedes tông trúng trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 9/4, một vụ xô xát đã xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, có những cặp con giáp tuy thường xuyên lời qua tiếng lại nhưng khi kết hợp làm ăn lại thúc đẩy tài lộc, càng hợp tác lâu dài càng dễ giàu sang.

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận mệnh đặc biệt, từ trung niên tài lộc dồi dào và gia đình viên mãn.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từng quả đồi được san mở, những trụ cầu cạn dần vươn cao giữa vùng núi, công trường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, Thái Nguyên đang “tăng tốc” sau thời gian dài thi công. Dự án được kỳ vọng tạo động lực kết nối liên vùng, hướng tới trở thành đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Hà Nội – Cao Bằng trong tương lai.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều diện tích đất thuộc dự án Công viên Chu Văn An (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) suốt thời gian qua đang bị "xẻ thịt", dựng lên làm sân bóng, nhà xưởng... để kinh doanh trái phép. Thực trạng này dù đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Đời sống

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là vừa có năng lực phát triển sự nghiệp, vừa biết giữ gìn tổ ấm hài hòa, bền vững.

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Đời sống
5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớn

Đời sống
Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Đời sống
Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Đời sống

