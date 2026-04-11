Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên
GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.
Nằm sát ngay trung tâm tỉnh Ninh Bình, xã Ý Yên đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ những bãi rác sinh hoạt khổng lồ lộ thiên cho đến việc đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải công nghiệp tràn lan, tất cả đang bủa vây và đe dọa trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân nơi đây.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để, trở thành nỗi bức xúc của cộng đồng.
Dưới đây là ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên về tình hình ô nhiễm tại địa phương này.
Không chỉ có rác sinh hoạt, xã Ý Yên còn đang phải gánh chịu nạn đổ chất thải rắn, phế thải xây dựng và chất thải công nghiệp. Tình trạng này diễn ra trắng trợn ngay trước cổng trường học và khu đất nông nghiệp, hành lang giao thông trong khu công nghiệp (KCN), cho thấy sự coi thường pháp luật và môi trường của các đối tượng vi phạm.
Trong quá trình ghi nhận, phóng viên phát hiện một người đàn ông điều khiển xe nâng (có tự chế thùng chở đồ) vô tư chở phế thải từ xưởng cơ khí đối diện ra đổ trực tiếp xuống điểm đổ thải.
Ngoài ra, một số địa điểm khác trong khu công nghiệp thị trấn Lâm (nay là xã Ý Yên) cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Video ngộp thở trong "ma trận" rác và phế thải ở xã Ý Yên, Ninh Bình:
