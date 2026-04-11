Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

Nằm sát ngay trung tâm tỉnh Ninh Bình, xã Ý Yên đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ những bãi rác sinh hoạt khổng lồ lộ thiên cho đến việc đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải công nghiệp tràn lan, tất cả đang bủa vây và đe dọa trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân nơi đây.

Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để, trở thành nỗi bức xúc của cộng đồng.

Dưới đây là ghi nhận chi tiết của nhóm phóng viên về tình hình ô nhiễm tại địa phương này.

Bãi rác tập kết lộ thiên tại khu vực thôn Tu Cổ, xã Ý Yên là "điểm nóng" đầu tiên. Tồn tại nhiều năm, bãi rác này ngày càng phình to, chất cao như núi ngay sát con đường Nguyễn Văn Hiểu, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng về mùi hôi thối và cảnh quan nhếch nhác.

Cận cảnh bãi rác cho thấy thành phần chủ yếu là túi nilon, rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khó phân hủy, chất thành đống cao ngất ngưởng ngay sát mặt đường.

Do không có biện pháp che chắn, rác thải từ bãi tập kết này tràn xuống ruộng lúa, bay vào ao hồ xung quanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và đất canh tác của bà con.

Đáng ngại hơn, bãi rác này thường xuyên được xử lý bằng cách đốt lộ thiên. Mỗi lần rác bị đốt, những cột khói đen kịt bốc lên, mang theo mùi hôi thối đặc trưng lan tỏa khắp khu dân cư.

Khói độc từ việc đốt nhựa và nilon không chỉ làm mờ mịt tầm nhìn trên đường Nguyễn Văn Hiểu mà còn len lỏi vào từng nhà dân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của người già và trẻ nhỏ.

Một góc bãi rác vẫn đang cháy âm ỉ ngay bên cạnh những ruộng lúa xanh tốt, tạo nên một sự tương phản đầy xót xa về môi trường tại địa phương.

Không chỉ có rác sinh hoạt, xã Ý Yên còn đang phải gánh chịu nạn đổ chất thải rắn, phế thải xây dựng và chất thải công nghiệp. Tình trạng này diễn ra trắng trợn ngay trước cổng trường học và khu đất nông nghiệp, hành lang giao thông trong khu công nghiệp (KCN), cho thấy sự coi thường pháp luật và môi trường của các đối tượng vi phạm.

Cách bãi rác sinh hoạt không xa, ngay đối diện cổng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình một "điểm nóng" khác xuất hiện với hàng loạt đống chất thải rắn và phế thải xây dựng.

Điểm đổ thải này nằm ngay vị trí hằng ngày có rất đông học sinh, sinh viên qua lại học tập, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nặng nề.

Các loại gạch vụn, bê tông vỡ và xà bần được đổ bừa bãi dọc lối vào, biến khu vực trước cổng trường thành một công trường nhếch nhác, bụi bặm.

Tại khu vực Khu công nghiệp Ý Yên, phóng viên tiếp tục ghi nhận tình trạng đổ trộm phế thải, chất thải công nghiệp...

Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn ngang nhiên đổ thải trên một khu đất gần ruộng lúa, biến khoảng đất canh tác rộng lớn thành bãi chứa chất thải công nghiệp.

Trong quá trình ghi nhận, phóng viên phát hiện một người đàn ông điều khiển xe nâng (có tự chế thùng chở đồ) vô tư chở phế thải từ xưởng cơ khí đối diện ra đổ trực tiếp xuống điểm đổ thải.

Ngoài ra, một số địa điểm khác trong khu công nghiệp thị trấn Lâm (nay là xã Ý Yên) cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Tình trạng ô nhiễm tại xã Ý Yên đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để. Người dân nơi đây đang khẩn thiết mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền để trả lại môi trường sống trong lành.

Video ngộp thở trong "ma trận" rác và phế thải ở xã Ý Yên, Ninh Bình: