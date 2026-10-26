Loại bột tưới cây cho hoa nở từng chùm, cây xanh tươi tốt không lo sâu bệnh

Tưới bột giặt cho cây cảnh có tác dụng gì?

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, một trong những lý do chính khiến nhiều người sử dụng bột giặt cho cây cảnh là khả năng diệt trừ sâu bệnh và côn trùng gây hại. Bột giặt có chứa các chất hoạt động bề mặt, có thể làm mất lớp sáp bảo vệ trên cơ thể của côn trùng, khiến chúng mất nước và chết. Đặc biệt, các loại rệp, bọ phấn trắng, nhện đỏ – những loài gây hại phổ biến trên cây cảnh – có thể bị ảnh hưởng bởi dung dịch bột giặt pha loãng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bột giặt không phải là thuốc trừ sâu chuyên dụng. Việc sử dụng bột giặt có thể tiêu diệt một số loại côn trùng, nhưng cũng có nguy cơ gây hại cho các loài thiên địch có lợi như ong, bọ rùa, hoặc giun đất. Điều này có thể làm mất cân bằng sinh thái trong khu vườn của bạn.

Ngoài ra, bột giặt có khả năng tẩy rửa mạnh, vì vậy nó có thể giúp làm sạch bụi bẩn, mảng bám trên bề mặt lá cây. Khi lá cây sạch sẽ, quá trình quang hợp sẽ diễn ra hiệu quả hơn, giúp cây hấp thụ ánh sáng tốt hơn và phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc sử dụng bột giặt cần được thực hiện cẩn thận, vì nếu nồng độ quá đậm đặc, nó có thể làm cháy lá hoặc gây tổn thương cho bề mặt lá.

Bột giặt có chứa các chất hoạt động bề mặt, có thể làm mất lớp sáp bảo vệ trên cơ thể của côn trùng, khiến chúng mất nước và chết.

Một số người cho rằng bột giặt có thể giúp ngăn ngừa nấm mốc trên cây cảnh. Điều này có thể đúng một phần, vì bột giặt có tính kiềm, có thể tạo môi trường bất lợi cho sự phát triển của nấm.

Loại nước không nên tưới vào cây cảnh

Nước đá

Nước đá có nhiệt độ thấp, khi tưới trực tiếp lên cây sẽ làm cho rễ cây bị sốc nhiệt. Điều này có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của cây, gây ra hiện tượng rụng lá và chết rễ.

Thông tin trên VOV, nếu bạn muốn sử dụng nước lạnh để tưới cây, hãy đảm bảo rằng nước đã được để ở nhiệt độ phòng trước khi tưới.

Nước đường

Mặc dù có nhiều người cho rằng tưới cây bằng nước đường có thể cung cấp năng lượng cho cây, nhưng thực tế, nước đường có thể gây hại. Nước đường tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, gây ra các bệnh hại cho cây.

Mặc dù có nhiều người cho rằng tưới cây bằng nước đường có thể cung cấp năng lượng cho cây, nhưng thực tế, nước đường có thể gây hại.

Sử dụng nước đường thường xuyên có thể làm cho đất bị chua, thay đổi cấu trúc và thành phần hóa học của đất, làm cho cây khó hấp thụ dưỡng chất cần thiết.

Nước thải

Nước thải từ các nguồn như bồn rửa bát, nhà vệ sinh, hoặc từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày chứa rất nhiều vi khuẩn, virus, và các chất ô nhiễm. Tưới cây bằng nước thải có thể làm cho cây bị nhiễm bệnh, héo úa và chết nhanh chóng.

Ngoài việc gây hại trực tiếp cho cây, nước thải còn có thể làm ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật.

Lưu ý khi tưới bột giặt cho cây cảnh

Pha loãng bột giặt với nước theo tỷ lệ phù hợp, thường là một muỗng cà phê bột giặt với 1 lít nước. Việc pha loãng giúp giảm nguy cơ gây hại cho cây. Nên tưới cây khi ánh nắng mặt trời không quá gay gắt như sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nước bốc hơi quá nhanh làm tăng nồng độ bột giặt, gây hại cây.

Sau khi tưới, hãy đảm bảo rửa sạch lá cây bằng nước sau vài giờ để loại bỏ bột giặt còn sót lại, tránh gây hại cho cây.

Nếu cây của bạn không bị sâu bệnh hay nấm mốc, không nên sử dụng bột giặt quá thường xuyên; chỉ sử dụng khi thấy có dấu hiệu của sâu bệnh hoặc côn trùng gây hại. Sau khi tưới, hãy đảm bảo rửa sạch lá cây bằng nước sau vài giờ để loại bỏ bột giặt còn sót lại, tránh gây hại cho cây.

Cách sử dụng lò vi sóng an toàn không phải ai cũng biết GĐXH - Sử dụng lò vi sóng đúng cách sẽ tránh được những mối nguy như không tiêu diệt được vi khuẩn gây hại hoặc sóng điện từ của lò gây hại cho sức khỏe...