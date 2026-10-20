Cách sử dụng lò vi sóng an toàn không phải ai cũng biết

Lò vi sóng gồm những bộ phận gì?

Theo cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, đầu tiên bạn cần biết tới lò vi sóng thường tạo ra là một loại bức xạ điện từ. Những sóng này làm cho các phân tử nước trong thực phẩm dao động. Những rung động này sẽ tạo ra nhiệt làm chín thức ăn.

Các sóng được tạo ra bởi một ống chân không trong lò gọi là một magnetron. Chúng được phản chiếu trong nội thất kim loại của lò nướng, có thể đi qua thủy tinh, giấy, nhựa, và các vật liệu tương tự và được hấp thụ bởi thức ăn.

Vi ba là một loại bức xạ không ion hóa. Chúng không có những rủi ro tương tự như tia X hoặc các loại bức xạ ion hóa khác. Bức xạ ion hóa là một loại bức xạ năng lượng hơn có thể gây ra những thay đổi đối với tế bào của con người.

Nguy cơ thương tích từ lò vi sóng

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, hầu hết các thương tích do lò vi sóng đều là bỏng nhiệt do chạm vào đồ chứa nóng, thức ăn quá nóng, hoặc chất lỏng bị nổ. Hầu hết thương tích không liên quan đến bức xạ. Tuy nhiên trên thực tế đã có những trường hợp rất hiếm bị thương do bức xạ do sửa chữa lò không đúng cách.

Sử dụng lò vi sóng đúng cách sẽ tránh được những mối nguy như không tiêu diệt được vi khuẩn gây hại hoặc sóng điện từ của lò gây hại cho sức khỏe...

Nhìn chung, các thương tích do bức xạ được gây ra do tiếp xúc với lượng lớn phóng xạ vi sóng bị rò rỉ qua những chỗ hở. Tuy nhiên, quy định của FDA yêu cầu lò vi sóng được thiết kế để phòng tránh rò rỉ bức xạ với lượng lớn như vậy. Thực tế, các nhà sản xuất phải chứng minh sản phẩm của họ đáp ứng với các tiêu chuẩn an toàn nhất định của FDA. Các tiêu chuẩn này yêu cầu nếu có bức xạ rò rỉ ra ngoài, lượng phóng xạ đó phải thấp hơn rất nhiều ngưỡng gây thương tích.

Mặc dù nhiều người lo ngại lò vi sóng có thể làm nhiễu loạn một số loại máy tạo nhịp điện tử, các máy tạo nhịp hiện đại được thiết kế để chống lại tác dụng này. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Những mẹo siêu hữu ích với lò vi sóng

Vắt cam, chanh được nhiều nước hơn

Thông tin trên VTC News, cam, chanh được cất giữ lâu trong tủ lạnh sẽ trở nên cứng và khó vắt nước hơn. Lò vi sóng có tác dụng làm mềm các múi và thớ xơ của chúng, giúp bạn không phải cố sức để vắt mà vẫn thu được nhiều nước cốt. Hãy cho quả chanh hoặc cam vào lò và quay khoảng 10-30 giây rồi để nguội 1 phút, việc vắt chúng lấy nước trở nên dễ dàng hơn.

Luộc rau không cần nước

Có thể bạn chưa biết, hầu hết các loại rau đều có thể làm chín bằng lò vi sóng mà không cần dùng nước. Bạn chỉ cần đặt rau từng lớp lên đĩa rồi đậy kín lại và quay ở nhiệt độ cao.

Hầu hết các loại rau đều có thể làm chín bằng lò vi sóng mà không cần dùng nước.

Lò vi sóng nấu cần rất ít thời gian để làm chín thực phẩm nên giúp rau giữ được nhiều vitamin hơn. Cần nhớ rằng mỗi loại rau có thời gian chín khác nhau nên thời gian quay của lò cũng khác nhau.

Ví dụ, các loại rau mềm, nhanh chín như cải bó xôi, nấm, đậu trắng tốn khoảng 30 giây, những loại cứng và giòn khác như cà rốt thì cần khoảng 4 phút mới có thể đạt được độ chín như ý.

Sử dụng lò vi sóng đúng cách

Báo Giáo dục và Thời đại cho hay, khi sử dụng lò vi sóng, bạn cần lưu ý một số điều để đảm bảo an toàn. Trước hết, tuyệt đối không gói thực phẩm bằng giấy bạc hoặc cho vào lò các đồ dùng bằng kim loại vì điều này có thể gây ra tia lửa điện, gây cháy nổ.

Ngoài ra, không nên hâm nóng trứng trong lò vi sóng vì trứng có thể bị nổ. Để đảm bảo thức ăn chín đều và an toàn, bạn nên khuấy và kiểm tra thức ăn thường xuyên trong quá trình hâm nóng. Cuối cùng, hạn chế việc hâm nóng lại thức ăn, đặc biệt là cơm nhiều lần để tránh các vấn đề về sức khỏe.

Bôi một ít kem đánh răng lên lược có tác dụng gì? GĐXH - Ngoài chức năng làm sạch răng miệng, kem đánh răng còn có nhiều ứng dụng bất ngờ khác trong đời sống. Trong số đó là bôi một ít kem đánh răng lên lược chải tóc.

Thời điểm và cách xông nhà chuẩn để xả xui, đón may mắn, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình GĐXH - Xông nhà là nét đẹp tâm linh kết hợp y học cổ truyền giúp xả vận xui, thu hút năng lượng tích cực và nâng cao sức khỏe. Cùng khám phá thời điểm thích hợp nhất để xông nhà và cách sử dụng thảo dược đúng chuẩn.