Trứng gà dùng được bao lâu và sai lầm khi bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh

Trứng gà sử dụng được trong thời gian bao lâu?

Theo VOV, thời gian bảo quản trứng phụ thuộc vào nhiệt độ và điều kiện lưu trữ. Ở nhiệt độ phòng, trứng giữ được khoảng 7-10 ngày; nếu bảo quản lạnh đúng cách, có thể dùng trong 5-6 tuần.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng trong tối đa 30 ngày từ ngày sản xuất; với trứng không rõ ngày sản xuất, nên dùng trong khoảng 3 tuần kể từ khi mua.

Cách bảo quản

Bảo quản trứng trong tủ lạnh là cách phổ biến và thuận tiện. Trước khi cất, nên lau sạch bằng khăn mềm, để khô, đặt đầu to hướng lên và dùng khay hoặc hộp đựng riêng.

Ngoài ra, sau khi mua về, dùng khăn giấy mềm lau sạch trứng rồi bọc từng quả bằng giấy nhôm. Sau đó, xếp trứng vào thùng carton và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Theo cách này, trứng có thể được bảo quản khoảng 1 tháng mà không cần dùng đến tủ lạnh.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh là cách phổ biến và thuận tiện. Trước khi cất, nên lau sạch bằng khăn mềm, để khô, đặt đầu to hướng lên và dùng khay hoặc hộp đựng riêng.

Một cách khác là phủ lên vỏ trứng một lớp dầu thực vật thật mỏng, chẳng hạn dầu mè, dầu dừa hoặc dầu đậu nành. Phương pháp này khá đơn giản và có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng trứng khoảng 1 tháng nếu được bảo quản ở điều kiện phù hợp.

Vì sao không nên đựng trứng ở cánh cửa tủ lạnh?

Thông tin trên VTC News, khay đựng trứng trên cánh tủ chủ yếu mang lại sự tiện lợi và tận dụng không gian. Nó không có nghĩa đây là vị trí bảo quản tốt nhất cho trứng.

Nếu thường xuyên sử dụng trứng trong vài ngày, việc đặt ở cánh tủ có thể không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu mua nhiều trứng và muốn bảo quản lâu hơn, khu vực bên trong tủ lạnh thường là lựa chọn hợp lý hơn.

Một điểm quan trọng khác là nên hạn chế lấy trứng ra ngoài rồi lại đưa vào tủ lạnh nhiều lần. Sự thay đổi nhiệt độ liên tục không có lợi cho chất lượng và an toàn bảo quản.

Lý giải vì sao không nên để trứng ở cánh cửa tủ lạnh, bác sĩ Tạ Tùng Duy (Viện Y học ứng dụng Việt Nam) chia sẻ rằng, tuy cánh cửa tủ lạnh là vị trí mọi người thường bảo quản trứng, vị trí này thường xuyên thay đổi nhiệt độ theo mỗi lần đóng - mở, vi khuẩn dễ phát triển và làm suy yếu lớp màng bảo vệ của trứng, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, khiến trứng nhanh hỏng.

Lưu ý khi mua và bảo quản trứng

Khi mua trứng, nên chọn sản phẩm có vỏ sạch, nguyên vẹn, không nứt hoặc rò rỉ và ưu tiên những quả được bảo quản lạnh nếu sản phẩm được yêu cầu giữ lạnh. Sau khi mua về, nên đưa trứng vào tủ lạnh sớm, duy trì nhiệt độ tủ ở mức khoảng 4°C hoặc thấp hơn. Trứng đã được bảo quản lạnh cũng không nên để lâu ở nhiệt độ phòng rồi mới cất trở lại vì sự thay đổi nhiệt có thể làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn.

Sau khi mua về, nên đưa trứng vào tủ lạnh sớm, duy trì nhiệt độ tủ ở mức khoảng 4°C hoặc thấp hơn.

Một lưu ý khác là không cần rửa trứng đóng gói thương mại trước khi cho vào tủ lạnh. USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) cho biết, quá trình rửa trứng thương mại đã được thực hiện trong điều kiện kiểm soát, còn việc tự rửa tại nhà có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn trong một số trường hợp. Thay vào đó, nên rửa tay sau khi tiếp xúc với trứng sống và vệ sinh các dụng cụ, bề mặt từng tiếp xúc với trứng trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khuyến cáo bảo quản có thể khác nhau giữa các quốc gia do quy trình xử lý trứng thương mại khác nhau.

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