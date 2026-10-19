Sai lầm khi sử dụng khăn tắm nhiều người mắc phải

Sau khi sử dụng, nên giũ khăn, trải rộng trên thanh treo ở nơi thông thoáng

Theo VOV, cuộn khăn hoặc treo khăn ướt trong phòng tắm kín khiến khăn lâu khô, dễ có mùi khó chịu và tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Sau khi sử dụng, nên giũ khăn, trải rộng trên thanh treo ở nơi thông thoáng để khăn nhanh khô. Nếu phòng tắm ẩm và thiếu gió, hãy chuyển khăn ra khu vực khô thoáng.

Không nên để khăn ẩm cùng quần áo bẩn quá lâu. Nếu chưa thể giặt ngay, cần phơi khô khăn trước khi cho vào giỏ đồ giặt để hạn chế ẩm mốc và mùi hôi.

Giặt khăn tắm thường xuyên

Tần suất giặt khăn phụ thuộc vào điều kiện sử dụng và khả năng khô sau mỗi lần tắm. Trong điều kiện thông thường, nên giặt khăn sau vài lần sử dụng, thường xuyên hơn nếu ra nhiều mồ hôi, mắc bệnh ngoài da hoặc sống trong môi trường nóng ẩm. Không nên đợi đến khi khăn có mùi mới giặt.

Không nên để khăn ẩm cùng quần áo bẩn quá lâu. Nếu chưa thể giặt ngay, cần phơi khô khăn trước khi cho vào giỏ đồ giặt để hạn chế ẩm mốc và mùi hôi.

Khi giặt, cần dùng lượng chất tẩy rửa phù hợp, tuân thủ hướng dẫn trên nhãn và phơi hoặc sấy khô hoàn toàn trước khi cất để hạn chế mùi hôi, ẩm mốc.

Không nên sử dụng một chiếc khăn tắm 2 ngày liên tiếp

Thông tin trên VTV, dùng khăn bẩn không chỉ hủy hoại tất cả những cố gắng chăm sóc da của bạn mà còn khiến làn da của bạn trở nên nhạy cảm hơn. Khi bạn tiếp tục sử dụng lại những chiếc khăn cũ, vi rút và nấm trên khăn có thể làm da của bạn bị nhiễm trùng, khiến da bị kích ứng nổi mẩn đỏ.

Nếu việc tái sử dụng khăn bẩn có thể khiến làn da khỏe mạnh trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng, thì đối với những người có làn da yếu, mỏng, thói quen này lại càng tiềm tàng nhiều nguy cơ hơn.

Nếu làn da của bạn dễ bị mụn hoặc bạn mắc một số bệnh về da nhất định, chẳng hạn như bệnh nám, chàm da, thì điều đó có nghĩa là hàng rào bảo vệ da của bạn khá yếu và việc sử dụng khăn bẩn có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và làm bùng phát mụn. Thậm chí, các vấn đề về da có thể chuyển biến xấu đến mức nhìn thấy được.

Sử dụng nhiều chất tẩy khi giặt

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, đừng giặt khăn tắm của bạn với quá nhiều xà phòng. Điều đó sẽ gây ngứa và bạn sẽ cảm thấy không thoái mái khi sử dụng chúng. Chưa kể, nếu không giặt kỹ, xà phòng với chất tẩy rửa bám lại sẽ nhanh chóng làm hỏng khăn của bạn.

Thường xuyên giặt khăn tắm mỗi ngày để đảm bảo một sức khỏe tốt cho bạn và gia đình.

Không phơi khăn tắm ra ánh nắng

Thói quen khó bỏ của nhiều người là dùng khăn tắm xong lại treo chúng lên trong nhà tắm, hoặc cứ để đấy hôm khác lại dùng. Đây là một thói quen xấu, trực tiếp gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bởi lẽ, khăn tắm ẩm ướt dễ tạo điều kiện cho các loại nấm, vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Vì thế, hãy phơi khô khăn tắm sau mỗi lần sử dụng. Và thường xuyên giặt khăn tắm mỗi ngày để đảm bảo một sức khỏe tốt cho bạn và gia đình.

Không thường xuyên giặt khăn tắm

Không ít người chủ quan cho rằng khăn tắm chỉ lau xong khi chúng ta tắm sạch sẽ nên không cần giặt. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm. Bởi cơ thể chúng ta dù đã tắm xong cũng chưa thể sạch 100% được, vi khuẩn vẫn bám, tế bào chết vẫn còn ít nhiều. Vì thế, đừng xem thường việc giặt khăn tắm hàng ngày, vì nếu không bạn sẽ bị bệnh ngoài da một ngày không xa.

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