Mẹo bảo quản nội thất gỗ, sofa da không nứt

Đồ nội thất bằng gỗ

Những cách làm sạch đồ nội thất bằng gỗ

Theo VOV, để giữ cho đồ nội thất bằng gỗ luôn trong trạng thái đẹp nhất không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Điều này đòi hỏi bạn có thể sẽ phải có kinh nghiệm và sự tỉ mỉ đối với từng loại vết bẩn của chúng. Bằng cách tìm hiểu các hướng dẫn chăm sóc và làm sạch cụ thể khi mua đồ đạc mới hoặc cũ, bạn có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc tân trang lại đồ nội thất bằng gỗ.

Để giữ đồ nội thất bằng gỗ ở hình dạng tốt nhất, hãy duy trì việc quét bụi thường xuyên. Bụi có thể tạo ra những cặn bẩn trong không khí, cuối cùng tích tụ thành một lớp làm xước bề mặt của chúng. Để bụi trên đồ đạc của bạn cũng có thể gây dị ứng hoặc có hại cho những người bị hen suyễn.

Khi tìm kiếm một dụng cụ quét bụi cho đồ nội thất bằng gỗ, hãy chọn một thứ mà bụi sẽ bám vào, thay vì một thứ gì đó sẽ nhặt nó lên chỉ để phun ra ngoài không khí. Khăn khô, mềm và khăn lau bụi lông vũ sẽ giúp loại bỏ bụi trên đồ nội thất bằng gỗ một cách hiệu quả.

Để quét bụi đồ nội thất đúng cách, hãy nắm bắt và loại bỏ bụi thay vì phát tán xung quanh bề mặt. Để tránh phát tán bụi vào không khí, nơi bụi sẽ trôi nổi cho đến khi hạ cánh trở lại bề mặt đồ nội thất, hãy làm ẩm rất nhẹ một miếng vải sợi nhỏ trước khi lau xuống. Loại bỏ độ ẩm dư thừa bằng khăn bông khô.

Để giữ đồ nội thất bằng gỗ ở hình dạng tốt nhất, hãy duy trì việc quét bụi thường xuyên.

Khi làm sạch đồ nội thất bằng gỗ, bạn không nên sử dụng thuốc xịt tẩy rửa đa năng, chẳng hạn như loại dùng trên bàn bếp, trừ khi đồ nội thất của bạn có lớp phủ bằng nhựa.

Mẹo bảo quản đồ gỗ

Nên đặt đồ gỗ ở nơi thoáng mát, tránh nắng chiếu thẳng qua cửa sổ, ban công hoặc cửa kính trong thời gian dài. Hạn chế để phòng quá khô hoặc quá ẩm. Khi dùng điều hòa thường xuyên, có thể cân bằng độ ẩm bằng máy tạo ẩm, cây xanh hoặc chậu nước nhỏ.

Dùng khăn mềm, khô hoặc hơi ẩm để lau nhẹ bề mặt. Tránh dùng khăn quá ướt, hóa chất mạnh hoặc vật cứng chà xát lên đồ gỗ. Không nên đặt đồ gỗ quá gần bếp, lò sưởi, máy sấy, thiết bị điện tỏa nhiệt hoặc nơi có nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Có thể dùng miếng lót ly, lót nồi, khăn trải bàn, tấm kính hoặc đệm lót để hạn chế trầy xước, vết ố và nước đọng trên bề mặt. Sử dụng sáp, dầu dưỡng hoặc dung dịch chuyên dụng để bảo vệ bề mặt, giữ độ bóng và giúp đồ gỗ bền đẹp hơn trong quá trình sử dụng.

Đồ nội thất bằng da

Cách giữ sofa da luôn mới đẹp

Thông tin trên VTC News,vào mùa hè và mùa hanh khô, lớp da thuộc bao bọc bên ngoài các sản phẩm nội thất cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là tránh cho sản phẩm tiếp xúc ánh sáng mặt trời trực tiếp. Vì ánh sáng mặt trời sẽ phá vỡ chất dầu tự nhiên trong lớp da thuộc, làm cho da dễ bị nứt nẻ, khô gãy.

Một số vị trí của đồ nội thất cần chăm sóc tỉ mỉ như phần dựa đầu hoặc để tay. Vào mùa hè bạn ra nhiều dầu và mồ hôi hơn. Dầu, mồ hôi của bạn có thể ngấm vào lớp da thuộc gây ra sự bạc màu hoặc khô cứng.

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Để bảo vệ sofa da luôn bền đẹp, bạn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sofa khi có nhiều mồ hôi. Mồ hôi có thể làm bám bẩn bề mặt da, gây ra các vết ố, nấm mốc và làm da nhanh chóng bong tróc.

Nếu muốn loại bỏ các vết bẩn khó tẩy như bút bi, xăng dầu…trước tiên bạn dùng bông thấm dung dịch cồn tẩy rửa chà nhẹ lên đó, sau khi đã sạch vết bẩn thì dùng máy sấy để làm khô bề mặt da.

Với những vết bẩn tối màu trên đồ nội thất da có màu sáng thì có thể làm theo cách sau: trộn một phần kem Tartar (1 dạng muối acid, dùng để nấu nướng) cùng với một chút nước chanh để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn giống như hồ dán, bôi hỗn hợp trên lên vết bẩn ở bề mặt cần làm sạch, cứ 10 phút lại lặp lại bước này một lần.

Hạn chế tiếp xúc với sofa khi có nhiều mồ hôi

Vào mua hè đặc biệt là những ngày nắng nóng gay gắt, khiến cơ thể chúng ta tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Tuy nhiên, mồ hôi và các chất bài tiết từ cơ thể lại là "kẻ thù" tiềm ẩn cho sofa da, đặc biệt là sofa da.

Để bảo vệ sofa da luôn bền đẹp, bạn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sofa khi có nhiều mồ hôi. Mồ hôi có thể làm bám bẩn bề mặt da, gây ra các vết ố, nấm mốc và làm da nhanh chóng bong tróc.

Do đó, sau khi đi ngoài về hoặc vận động ra nhiều mồ hôi, hãy dành một chút thời gian để lau khô người và nghỉ ngơi trước khi ngồi lên sofa. Việc này sẽ giúp bảo vệ sofa da luôn sạch sẽ và tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

Cách chọn máy lọc không khí bảo vệ hệ hô hấp khi giao mùa GĐXH - Thời điểm giao mùa với sự thay đổi thất thường của thời tiết và độ ẩm là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và bụi mịn phát triển. Sử dụng máy lọc không khí là giải pháp hiệu quả, nhưng chọn thế nào cho an toàn. Hãy đọc bài viết sau.