Loại cây nhả oxy vào ban đêm, giúp phòng ngủ thêm phần sinh động lại giảm căng thẳng hiệu quả

Cây trầu bà vàng

Theo VTC News, cây trầu bà vàng là một lựa chọn lý tưởng cho phòng ngủ bởi nó có khả năng lọc không khí rất tốt, lại không mất công chăm sóc nhiều. Bạn có thể treo nó trên ô cửa sổ hoặc đặt lên các giá đỡ cho nó rủ xuống, tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Phong lan

Hoa phong lan có tác dụng cải thiện chất lượng không khí và giảm căng thẳng, đồng thời còn giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện sự tập trung.

Việc đặt cây hoa phong lan trong phòng ngủ làm tăng thêm sự trang nhã cho không gian này, giúp bạn thư thái và dễ ngủ. Tuy nhiên, loài hoa này đòi hỏi sự chăm sóc khá cẩn thận.

Cây hoa nhài

VOV cho hay, hoa nhài từ lâu đã được biết đến như một loài hoa quý với hương thơm ngọt ngào, quyến rũ. Nhưng ít ai biết rằng, đây còn là một "liều thuốc" tự nhiên tuyệt vời cho giấc ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy mùi hương từ hoa nhài có tác dụng giảm bớt lo lắng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và giúp người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ êm ái.

Đặc biệt, hoa nhài còn có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn khi thức dậy vào buổi sáng, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Đặt một chậu hoa nhài trong phòng ngủ, căn phòng sẽ ngập tràn hương thơm dịu nhẹ, xua tan những muộn phiền và lo âu, giúp dễ dàng tìm lại sự bình yên sau những giờ phút căng thẳng.

Một số nghiên cứu cho thấy mùi hương từ hoa nhài có tác dụng giảm bớt lo lắng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và giúp người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ êm ái.

Với sắc trắng tinh khôi và hương thơm quyến rũ, hoa nhài không chỉ làm đẹp không gian mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp gia chủ dễ đi vào giấc ngủ.

Cây cọ tre

Cây cọ tre là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất để trang trí phòng ngủ hiện đại. Với thân cây mảnh mai, thẳng đứng và những tán lá xanh rậm rạp, cọ tre mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ đẹp về hình thức, cây cọ tre còn có tác dụng lọc không khí trong phòng, giúp loại bỏ bớt mùi hôi và các chất độc hại. Nhờ đó, không gian phòng ngủ trở nên sạch sẽ và dễ chịu, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Bên cạnh đó, cây cọ tre mang đến cảm giác ấm áp, thư giãn cho không gian phòng ngủ. Màu xanh mát của lá và dáng cây mềm mại giúp xua tan căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi, tạo cảm giác như đang được hòa mình vào thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà.

Loại cây này khá dễ chăm sóc, chỉ cần giữ cho đất ẩm và đặt cây ở nơi có ánh sáng vừa phải, tránh ánh nắng trực tiếp quá gay gắt. Cọ tre phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, vì vậy rất phù hợp để đặt trong phòng ngủ không có nhiều cửa sổ.

Cây cọ tre là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất để trang trí phòng ngủ hiện đại. Với thân cây mảnh mai, thẳng đứng và những tán lá xanh rậm rạp, cọ tre mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên.

Với vẻ ngoài xanh mát, gọn gàng và sức sống bền bỉ, cọ tre là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng mà vẫn muốn tạo cảm giác thư thái.

Cây nữ lang

Thông tin trên VTV, cây nữ lang đã được công nhận là một loại thảo mộc giúp giải quyết các vấn đề về giấc ngủ trong nhiều thế kỷ. Hương thơm nhẹ nhàng sẽ thư giãn cơ thể và tinh thần của bạn đồng thời giảm lo lắng, căng thẳng. Mặt khác, những cánh hoa nhỏ xinh xắn có màu từ trắng đến hồng nhạt là một điểm nhấn tuyệt vời cho phòng ngủ.

Cây phỉ thúy, ngọc bích

Cây ngọc bích là một loại cây mọng nước, làm nổi bật phòng ngủ với những chiếc lá dày và căng tràn sức sống. Ngoài tác dụng thanh lọc không khí và tăng độ ẩm, loài cây này còn tượng trưng cho sự may mắn.

Cây đuôi công

Cây đuôi công, với tên khoa học là Calathea, là một trong những loại cây cảnh độc đáo và thu hút nhất cho phòng ngủ. Điểm nổi bật của loài cây này nằm ở những chiếc lá với hoa văn tinh tế và màu sắc rực rỡ, mang đến một điểm nhấn thẩm mỹ ấn tượng cho không gian nghỉ ngơi.

Về điều kiện chăm sóc, cây đuôi công thích hợp nhất với môi trường có ánh sáng gián tiếp từ trung bình đến sáng, tuy nhiên chúng vẫn có thể thích nghi tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp yếu.

Thú vị hơn, cây đuôi công còn sở hữu một đặc tính đặc biệt: khả năng "báo giờ" tự nhiên thông qua hiện tượng sinh học nyctinasty. Hiện tượng này khiến lá cây di chuyển theo nhịp ngày đêm – vươn lên vào ban đêm và hạ xuống vào ban ngày. Sự chuyển động này không chỉ giúp cây hấp thụ ánh sáng hiệu quả hơn mà còn như một tín hiệu tự nhiên, nhẹ nhàng nhắc nhở chủ nhân rằng đã đến lúc thư giãn và nghỉ ngơi.

Về điều kiện chăm sóc, cây đuôi công thích hợp nhất với môi trường có ánh sáng gián tiếp từ trung bình đến sáng, tuy nhiên chúng vẫn có thể thích nghi tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp yếu.

Tuy nhiên, khi trồng loại cây này, bạn cần lưu ý về mức độ nước tưới, vì cây ưa ẩm và cần được tưới khi khoảng một nửa đất đã khô. Tần suất tưới nước có thể điều chỉnh theo mùa như sau: hằng tuần trong mùa xuân và hè, khoảng 10-14 ngày một lần vào mùa Thu và Đông, tùy thuộc vào điều kiện sống cụ thể.

Sai lầm khi thiết kế phòng ngủ nhiều người mắc phải GĐXH - Không gian phòng ngủ không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn chịu ảnh hưởng từ cách lựa chọn nội thất, phối màu và sắp xếp các vật dụng. Chỉ một vài sai lầm trong thiết kế cũng có thể khiến căn phòng trở nên chật chội.