Cách thiết kế phòng ngủ cho người lớn tuổi để luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ với cuộc sống

Những điều cần quan tâm khi thiết kế phòng cho người già

VOV cho hay, trong sâu xa, cấu trúc căn hộ và tiện ích công cộng chung cư hiện nay có nhiều điểm chưa phù hợp với người cao tuổi, không tốt với sức khỏe và thói quen sinh hoạt của họ.

Choáng ngợp ngột ngạt giữa những khối hộp cao tầng, ít yếu tố thiên nhiên và thiếu giao đãi xóm giềng, thiếu góc tâm linh. Trong khi đó, giới trẻ trong nhà mải miết đi làm đi học. Đi suốt ngày, tối về lên mạng, cuối tuần hay nghỉ lễ rủ nhau đi chơi xa… khiến các cụ càng cô đơn trong căn hộ.

Thậm chí, một số cụ sau thời gian lên chung cư ở với con cháu đã hồi hương về quê để được gần cảnh xưa lối cũ, an hưởng tuổi già trong nếp nhà có điều kiện vật chất không bằng thị thành. Nhưng thà vậy để "bà chăm ông" tốt hơn, không muốn làm phiền con trẻ đang hối hả mưu sinh hay bất đồng quan điểm với người già.

Ngay cả người Tây phương với tư duy rất rạch ròi, ít sống chung các thế hệ với nhau, khi xây dựng trung tâm dưỡng lão cũng đều đặt yếu tố thiên nhiên và giao tiếp xã hội lên hàng đầu.

Trong sâu xa, cấu trúc căn hộ và tiện ích công cộng chung cư hiện nay có nhiều điểm chưa phù hợp với người cao tuổi, không tốt với sức khỏe và thói quen sinh hoạt của họ.

Có lẽ không gian cho người cao tuổi thời hiện đại nơi đô thị đông đúc hiện nay cần có sự tiếp thu tinh thần của nếp nhà truyền thống trong điều kiện đất chật người đông, để định vị, điều chỉnh cho hợp lý hợp tình.

Cụ thể là cần khuôn viên nhiều cây xanh và lối đi dạo, có góc đánh cờ thưởng trà, câu lạc bộ người cao tuổi với nhiều tiện ích hơn…

Cách thiết kế phòng ngủ cho người già

Một không gian thoáng đãng sẽ giúp người cao tuổi luôn có tinh thần thoải mái

Theo VTV, phòng dành cho người lớn tuổi nên được bố trí ở tầng một, gần phòng vệ sinh để thuận tiện cho việc đi lại nhưng phải đảm bảo sự sạch sẽ. Nếu người cao tuổi muốn căn phòng yên tĩnh thì bạn nên lắp kính cách âm để tránh tiếng ồn và vẫn quan sát được không gian bên ngoài.

Lựa chọn tông màu nhẹ nhàng cho phòng ngủ để tạo cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc. Bạn có thể sơn phòng ngủ với màu trung tính như xám nhẹ, hồng phấn, trắng ngà.

Tiếp theo, ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập cảm giác. Vì thế, bạn có thể dùng loại đèn điều chỉnh được độ sáng để thuận tiện trong sinh hoạt, chọn công suất tương thích với diện tích phòng để tránh cảm giác chói gắt gây khó chịu không cần thiết. Bạn nên chọn loại rèm chắn nắng để phòng ngủ hứng được nhiều ánh sáng tự nhiên.

phòng dành cho người lớn tuổi nên được bố trí ở tầng một, gần phòng vệ sinh để thuận tiện cho việc đi lại nhưng phải đảm bảo sự sạch sẽ.

Với không gian dành cho sự nghỉ ngơi, bạn cần kê giường dựa vào tường, tầm nhìn bao quát cả gian phòng nhưng không đối diện cửa chính hay cửa sổ để tránh sự xáo động. Lưu ý, bạn không nên bày quá nhiều thứ xung quanh giường để có không gian thoáng đãng, thư giãn giúp bạn chìm vào giấc ngủ sâu.

Giường ngủ phù hợp

Thông tin từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, việc chọn giường ngủ có vai trò quan trọng bậc nhất trong nội thất phòng ngủ nói chung và nội thất phòng ngủ cho người già nói riêng.

Giường ngủ dành cho người già không nên chọn loại quá cứng nhưng cũng không nên chọn loại quá mềm. Nếu có thể, hãy lựa chọn những chiếc giường có độ cao vừa phải để họ có thể lên xuống giường một cách thuận tiện.

Chất liệu sàn phòng ngủ

Sàn phòng ngủ của người già nên thiết kế bằng phẳng, không được chỗ cao chỗ thấp. Vật liệu lát sàn thì nên chọn sàn gỗ có tính ma sát cao vì nếu sàn quá trơn trượt sẽ gây nguy hiểm trong quá trình di chuyển.

Cách bố trí nội thất

Tùy vào diện tích cụ thể, phong cách thiết kế và sở thích cá nhân, việc bố trí nội thất có thể được linh hoạt sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, dù bố trí theo cách nào thì phòng ngủ của người già cũng cần phải có lối đi thông thoáng, rộng rãi. Các đồ vật thường xuyên sử dụng nên bố trí ở các vị trí thuận tiện, trong tầm tay để người lớn tuổi không phải di chuyển nhiều.

Thiết kế phòng vệ sinh tiện lợi sử dụng trong phòng ngủ cho người già

Thiết kế tay vịn và băng ghế trong phòng vệ sinh

Phòng vệ sinh có thể là nơi nguy hiểm đối, đặc biệt là với người cao tuổi trên 65 tuổi. Chấn thương khi lên xuống nhà vệ sinh là khá cao đối với người già. Bạn có thể lắp đặt các thanh vịn trong phòng vệ sinh giúp ông bà bám vào khi lên xuống hoặc đứng dậy.

Phòng vệ sinh có thể là nơi nguy hiểm đối, đặc biệt là với người cao tuổi trên 65 tuổi.

Cùng với thanh vịn bạn cũng có thể lắp đặt các băng ghế trong phòng tắm. Sự trơn trượt có thể gây khó khăn cho người già khi đứng tắm. Sẽ an toàn hơn cho ông bà khi ngồi tắm, đặc biệt là khi không có sự giúp đỡ.

Lắp đặt sàn tắm chống trơn trượt

Bạn nên lựa chọn gạch sỏi lát sàn hoặc lắp thêm các tấm chống trơn trượt trong nhà tắm. Điều này là rất cần thiết đối với phòng tắm trong phòng ngủ người cao tuổi.

Hạn chế tối đa độ chênh lệch giữa sàn nhà tắm và sàn phòng ngủ

Đối với những người cao tuổi di chuyển cần sự hỗ trợ của xe lăn thì chúng ta nên lựa hạn chế tối đa sự chênh lệch độ cao giữa sàn phòng ngủ và sàn nhà tắm trong phòng ngủ. Điều này giúp cho việc di chuyển bằng xe lăn trở nên dễ dàng nhất có thể, đặc biệt là lúc người già cần phải có người hỗ trợ về sinh hoạt.

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