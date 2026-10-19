Ngôi nhà sở hữu những điểm này, vừa vượng phong thủy, vừa tối ưu không gian sống

Nhà có ánh sáng tự nhiên, cây cối xanh tươi

Theo VTC News, phong thủy dương trạch luôn chú ý tới yếu tố ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà có phong thủy tốt rất cần có nhiều ánh sáng tự nhiên, thông gió, thoáng khí sẽ dễ dàng sản sinh ra nhiều dương khí, đẩy lùi âm khí, tốt cho sức khỏe và cả tài lộc của gia đình.

Nhà có nhiều cây xanh tươi tốt, ra hoa đậu quả đúng mùa cũng là điềm báo cho thấy nơi này có phong thủy thuận lợi cả về thiên nhiên, thời tiết lẫn sinh khí.

Thiết kế nhà không bị khuyết góc

Chuyên gia Phạm Cương nhận định, nhà ở được thiết kế vuông vắn là một dấu hiệu nhà có phong thủy tốt. Hình dáng nhà có liên quan đến tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng của mỗi gia đình.

Nhà ở được thiết kế vuông vắn là một dấu hiệu nhà có phong thủy tốt.

Ngôi nhà được ưa chuộng là hình vuông, hình chữ nhật vì nó đầy đủ các phương các góc, không khuyết thiếu góc nào, thể hiện cho yếu tố cân bằng và hài hòa về mọi mặt, tượng trưng cho sung túc, no đủ.

Địa thế đất, khu dân cư

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi bạn mua đất xây nhà nhất định phải xem địa thế của đất và khu dân cư. Khi địa thế đất tốt thì nguồn năng lượng tích cực sẽ chảy vào nhà nhiều hơn.

Vì vậy, khi mua nhà bạn nhất định phải chọn một ngôi nhà có năng lượng tốt, đường xá đẹp đẽ, sạch sẽ, không nằm gần khu nghĩa địa hay nơi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông bởi như vậy gia đình bạn mới có thể sống an yên được.

Nhà cửa sạch sẽ

Nếu nhà cửa không được chăm sóc, quét dọn thường xuyên sẽ rất dễ xuất hiện bụi bẩn, nấm mốc. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình.

Khi bạn mua đất xây nhà nhất định phải xem địa thế của đất và khu dân cư. Khi địa thế đất tốt thì nguồn năng lượng tích cực sẽ chảy vào nhà nhiều hơn.

Những ngôi nhà đã xây dựng từ lâu mà vẫn giữ được sự ngăn nắp và sạch sẽ không ẩm mốc là dấu hiệu của phong thủy tốt. Vì vậy, muốn tài lộc chạy vào nhà bạn cần phải quét dọn sạch sẽ, và cần có nhiều ánh sáng lưu thông.

Cửa chính và nguồn khí

Một trong những điều quan trọng nhất cần xem xét để đánh giá một ngôi nhà có phong thủy tốt là làm thế nào để khí có thể lưu thông đến cửa trước. Cửa trước được gọi là "miệng của khí." Đây là cách năng lượng có thể đến với cuộc sống của bạn. Những ngôi nhà có cửa trước dễ tìm và được đánh dấu rõ ràng thường có phong thủy tốt.

Nếu những vị khách tương lai của bạn không thể tìm thấy cửa trước, điều này cho thấy năng lượng tích cực và cơ hội cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đường đến với cuộc sống của bạn.

Bên cạnh đó hãy xem xét con đường đến cửa trước nhà bạn có khó tìm không, có chướng ngại vật nào cản đường không, hoặc có cây cối chắn tầm nhìn không?

Phía trước mở nhưng phía sau không quá trống trải

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, trong hệ thống phong thủy Trung Hoa, một hình thế thường được nhắc tới là: Tiền Chu Tước – hậu Huyền Vũ.

Hiểu đơn giản, phía trước cần khoảng mở, trong khi phía sau nên tạo cảm giác ổn định. Người Hoa còn gọi trường hợp phía sau có thế nâng đỡ là "Huyền Vũ hữu kháo" – phía sau có chỗ dựa. Tuy nhiên, "chỗ dựa" ở đây không nhất thiết phải là một ngọn núi.

Hiểu đơn giản, phía trước cần khoảng mở, trong khi phía sau nên tạo cảm giác ổn định.

Trong môi trường đô thị hiện đại, một dãy nhà ổn định, một khoảng cây xanh dày vừa phải hoặc công trình phía sau có quy mô hợp lý cũng có thể tạo cảm giác được che chắn. Cách giải thích phổ biến của phong thủy hình thế Trung Hoa là trước thoáng, sau ổn định, hai bên có mức độ bao bọc vừa phải sẽ dễ hình thành trạng thái "tàng phong tụ khí". Điều quan trọng là không nên diễn giải thành "sau nhà có cao ốc thì chắc chắn có quý nhân".

Giá trị đáng chú ý hơn nằm ở hình thế. Một căn nhà phía trước bị chắn, phía sau lại hoàn toàn trống trải thường đem đến cảm giác vừa bí vừa chông chênh. Ngược lại, phía trước thoáng đãng, phía sau tương đối kín đáo thường tạo cảm giác cân bằng hơn. Đây cũng là yếu tố gần như không thể thay đổi chỉ bằng cách sửa nội thất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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