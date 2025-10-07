Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.
Gần đây, tại một khu rừng ở thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), ống kính máy ảnh đã ghi lại hình ảnh một loài động vật hoang dã lạ. Vẻ ngoài của nó trông giống sự kết hợp giữa ngựa, lừa và chó, khiến các phóng viên Hàn Quốc phải thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài vật này, vậy mà nó lại sống ở đất nước chúng ta?".
Theo tờ Korea Herald, đây chính là loài linh dương đuôi dài, một loài động vật bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Hàn Quốc. Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp, đồng nghĩa với việc cấm săn bắn và phá hủy môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, gần đây, khu vực núi Juheul, nơi loài linh dương này sinh sống, lại đang được lên kế hoạch xây dựng "trạm cáp treo phía trên". Thành phố Mungyeong, dựa trên kết quả điều tra của riêng mình, cho rằng khả năng linh dương đuôi dài xâm nhập vào khu vực này là rất thấp.
Bằng chứng về sự tồn tại của linh dương đuôi dài
Tuy nhiên, các nhóm môi trường lại có quan điểm hoàn toàn khác. Từ ngày 12/6 đến 20/8, họ đã lắp đặt camera hồng ngoại tại khu vực dự kiến xây dựng cáp treo và công bố những hình ảnh thực tế về hoạt động của linh dương đuôi dài. Theo hình ảnh ghi lại, có ít nhất 3, nhiều nhất là 5 cá thể linh dương đuôi dài thường xuyên hoạt động trong khu vực này. Cụ thể, camera đặt tại khu vực này đã ghi hình được linh dương đuôi dài 24 lần; và tại khu vực cách đó 600 đến 700 mét cũng ghi nhận được 4 lần.
Nói cách khác, địa điểm dự kiến xây dựng cáp treo thực sự là nơi sinh sống của linh dương đuôi dài. Nhiều ý kiến yêu cầu thành phố Mungyeong xem xét lại toàn bộ cuộc điều tra và bảo vệ môi trường sống của loài linh dương này. Linh dương đuôi dài không chỉ là động vật được bảo vệ cấp 1 ở Hàn Quốc mà còn được công nhận là di tích tự nhiên. Ước tính trên toàn quốc chỉ còn khoảng 1.000 cá thể, việc săn bắt, thu thập và phá hủy môi trường sống của chúng đều bị nghiêm cấm. Do đó, yêu cầu thành phố Mungyeong xem xét lại toàn bộ cuộc điều tra và bảo vệ môi trường sống của loài linh dương này đang ngày càng gia tăng.
Nỗ lực bảo tồn và nguy cơ từ dự án cáp treo
Bài báo cũng chỉ ra rằng, tại Vườn quốc gia Nguyệt Nhạc Sơn, khu vực liền kề với núi Juheul, dự án phục hồi số lượng linh dương đuôi dài đang được tích cực triển khai. Hiện tại, số lượng linh dương đuôi dài tại Vườn quốc gia Nguyệt Nhạc Sơn đã đạt 183 cá thể, tăng khoảng 80% so với năm 2019. Vì công tác phục hồi đã bước vào giai đoạn ổn định, môi trường sống của linh dương đuôi dài dự kiến sẽ mở rộng sang các khu vực xung quanh. Nếu dự án cáp treo trên núi Juheul được triển khai vào thời điểm này, nó có thể cản trở quá trình phục hồi hệ sinh thái.
Nguồn: Korea Herald
Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngàyChuyện đó đây - 7 giờ trước
Một nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.
Trái đất có đại dương thứ 5Chuyện đó đây - 17 giờ trước
Nhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.
Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái ĐấtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Đây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.
Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biếtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.
Cuộc sống khó tin của người đàn ông thấp nhất thế giới, chỉ cao 54,5cmChuyện đó đây - 2 ngày trước
Chỉ cao 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi từng sống lặng lẽ ở một ngôi làng hẻo lánh Nepal. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa ông trở thành kỷ lục gia Guinness, đại sứ văn hóa của đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện nhiều sinh vật kỳ lạ khiến các nhà khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 2 ngày trước
Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.
Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.
Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mấtChuyện đó đây - 4 ngày trước
Sau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.
Loài cá xấu xí nhất thế giớiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợnChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tíchChuyện đó đây
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.