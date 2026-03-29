Loài hoa đắt nhất hành tinh: Đắt đến mức vô lý nhưng không thể mua trưng bày
Trong danh sách những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, có một cái tên đặc biệt thường được nhắc đến không phải vì giá bán hàng triệu đô, mà bởi… không thể mua bằng tiền.
Đó là Kadupul – loài hoa được mệnh danh là “hoa vô giá” của tự nhiên.
Kadupul có nguồn gốc từ Sri Lanka và một số khu vực Nam Á. Tên khoa học của nó là Epiphyllum oxypetalum , thuộc họ xương rồng, nhưng vẻ ngoài lại thanh khiết như một đóa sen trắng.
Hoa có cánh mỏng, dài, xòe rộng, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong không khí đêm. Tuy nhiên, điều khiến Kadupul trở nên huyền bí không nằm ở hình dáng, mà ở khoảnh khắc tồn tại cực ngắn ngủi của nó.
Hoa chỉ nở vào ban đêm, thường sau 10 giờ tối. Khi ánh bình minh ló dạng, những cánh hoa bắt đầu khép lại và tàn úa. Toàn bộ vòng đời của một bông hoa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ.
Chính vì vậy, việc cắt hoa để bán gần như bất khả thi: hoa sẽ héo ngay trước khi đến tay người mua. Điều đó khiến Kadupul trở thành một trong số rất ít loài hoa trên thế giới không có giá thị trường thực tế.
Khác với Shenzhen Nongke Orchid từng được đấu giá hàng trăm nghìn đô la, hay Juliet Rose được đầu tư hàng triệu đô để lai tạo, Kadupul không được định giá bằng tiền. Giá trị của nó nằm ở trải nghiệm – ai may mắn chứng kiến khoảnh khắc hoa bung nở giữa màn đêm sẽ hiểu vì sao người ta gọi nó là “vẻ đẹp không thể sở hữu”.
Trong văn hóa Sri Lanka, Kadupul còn gắn với yếu tố tâm linh. Người dân tin rằng hoa có liên hệ với thần linh và những điều thiêng liêng. Có truyền thuyết kể rằng khi hoa nở, các linh hồn sẽ ghé qua để chúc phúc. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp tinh khiết, thời gian tồn tại ngắn ngủi và yếu tố huyền bí đã tạo nên danh xưng “hoa của thiên đường”.
Thực tế, Kadupul vẫn có thể được trồng trong chậu như một loại cây cảnh. Nhưng việc chăm sóc để cây ra hoa đúng thời điểm đòi hỏi điều kiện khí hậu phù hợp và sự kiên nhẫn. Thậm chí khi cây ra nụ, không ai có thể chắc chắn chính xác giờ hoa sẽ nở. Người yêu hoa thường phải thức đêm để chờ đợi khoảnh khắc ấy – một trải nghiệm giống như săn tìm điều kỳ diệu hơn là mua bán thương mại.
Trong một thế giới nơi mọi thứ đều có thể định giá, Kadupul nhắc con người về giá trị của những điều không thể sở hữu. Nó không phải loài hoa dành riêng cho giới siêu giàu.
Ngược lại, nó là minh chứng rằng có những vẻ đẹp mà tiền bạc không thể mua được – chỉ có sự may mắn và trân trọng mới giúp ta chạm đến. Và có lẽ, chính vì không thể mua, Kadupul mới thực sự là loài hoa đắt nhất thế giới.
Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Bằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.
Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rácChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một người đàn ông đã vô tình vứt 20 thỏi vàng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, vào thùng rác công cộng. Khi phát hiện sự việc, anh choáng váng đến mức ngất xỉu, khiến gia đình bàng hoàng.
Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏaChuyện đó đây - 2 ngày trước
Ngoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.
Phi công tiết lộ điều đáng sợ nhất từng nhìn thấy khi đang bayChuyện đó đây - 3 ngày trước
Cơ trưởng Steve thừa nhận ông từng nhìn thấy "UFO" nhưng không phải theo "nghĩa truyền thống".
Vì sao nhiều phi hành gia bị rụng hết móng tay khi đi ra ngoài vũ trụ?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Đây không phải là một hiện tượng hiếm gặp hay do sự tấn công của các yếu tố ngoài hành tinh.
Điều khó tin đã xảy ra ở Sao Hỏa: Tin tốt về sự sốngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Tàu MAVEN của NASA đã ghi nhận một tín hiệu điện từ lạ khi bay quanh Sao Hỏa.
Giải mã bí ẩn: Vì sao dơi có thể treo ngược hàng giờ mà không tốn sức?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Nhờ cấu trúc cơ bắp, gân và móng vuốt đặc biệt được hình thành qua quá trình tiến hóa, dơi có thể treo ngược dễ dàng, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng thả mình để cất cánh bất cứ lúc nào.
Trái Đất bắt được sóng radio và tia X phát từ quá khứ 12 tỉ năm trướcChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một thực thể "bất khả thi" từ vũ trụ cổ đại đã "đánh thức" nhiều đài thiên văn của người Trái Đất bằng sóng radio và tia X cực mạnh.
Spotify ra mắt hũ tro cốt tích hợp loa Bluetooth với mức giá "giật mình": Thế giới cần âm nhạc, và thế giới bên kia cũng vậy!Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Spotify nói ý tưởng đằng sau sản phẩm hũ tro cốt âm nhạc là ngay cả khi đã sang thế giới bên kia, những người quá cố vẫn có thể tiếp tục "phiêu" cùng những giai điệu yêu thích của họ cho đến tận vĩnh hằng.
Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài ngườiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Nguồn gốc một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đã được tiết lộ thông qua những hiện vật bằng ngà voi.
Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rácChuyện đó đây
Một người đàn ông đã vô tình vứt 20 thỏi vàng, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, vào thùng rác công cộng. Khi phát hiện sự việc, anh choáng váng đến mức ngất xỉu, khiến gia đình bàng hoàng.