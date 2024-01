Loại quả giá rẻ ở miền Tây thành đặc sản Tết, bán 500 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Với diện tích 200.000 ha, sản lượng 2 triệu tấn quả mỗi năm, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 7 thế giới về sản xuất dừa. Vùng trồng dừa tập trung chủ yếu tại các tỉnh Duyên hải miền Trung và khu vực miền Tây nước ta.

Dừa tươi của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chuẩn bị ký nghị định thư xuất chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Từ quả dừa có thể làm ra nhiều sản phẩm khác nhau nhưng giá loại quả này lại rất bình dân, thậm chí được coi là hàng giá rẻ.

Như tháng 11 vừa qua, ở miền Tây dừa được thương lái thu mua với giá 1.500-2.900 đồng/quả.

Đây là loại quả vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, cùi dừa lại được chế biến thành món mứt đặc sản phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Mứt dừa non được rao bán la liệt chợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, thị trường tràn ngập các loại mứt dừa với đủ các màu sắc khác nhau. Đáng chú ý, mứt dừa non có giá vô cùng đắt đỏ, phổ biến ở mức 300.000-500.000 đồng/kg tuỳ loại, thậm chí có loại lên tới 700.000 đồng/kg.

Chị Phạm Thị Ngân, đầu mối bán mứt dừa non ở Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), cho biết, năm nay chị làm 4 vị gồm: vị matcha, sầu riêng, ca cao và vị truyền thống.

Mứt dừa non ăn dẻo, có vị ngọt thanh nên được nhiều người ưa chuộng hơn loại mứt dừa bánh tẻ. Song, do làm từ dừa non cùng sữa tươi và đường phèn nên giá mứt tương đối đắt đỏ.

“Mứt được tôi đóng hộp trọng lượng 500 gram bán với giá 270.000 đồng/hộp”, chị nói.

Theo chị Ngân, trước kia vào dịp Tết, trên thị trường mới xuất hiện các loại mứt dừa. Vài năm trở lại đây, mứt dừa non được bán quanh năm. Tuy nhiên, lượng hàng tiêu thụ chỉ tăng mạnh vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Năm nay, chị tập trung làm mứt dừa non bán từ đầu tháng 11 Âm lịch đến hết ngày 27 tháng Chạp. Lượng mứt làm tuỳ vào đơn hàng khách đặt mỗi ngày. Đơn cử, một tuần trở lại đây, mỗi ngày chị làm và bán hết 20-30kg mứt dừa non các vị.

Đặc biệt, khách đặt mứt lấy vào các ngày 22-27 tháng Chạp nhiều nên bếp quá tải, không thể nhận thêm đơn, chị cho hay.

Chị Bùi Thị Thanh Thảo, chuyên bán sỉ bán lẻ mứt dừa non ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cũng thừa nhận, chị bán mứt dừa với giá 400 .000 đồng/kg. So với các loại mứt trái cây trên thị trường Tết, mứt dừa non nằm ở phân khúc giá cao nhưng vẫn hút khách mua.

Nhiều người còn chọn mua mứt dừa non làm quà biếu tặng Tết. Bởi, loại đặc sản Tết này đảm bảo tiêu chí ăn ngon, không có chất bảo quản lại khá bắt mắt với nhiều màu sắc khác nhau.

Các màu của mứt dừa non cũng được làm từ màu tự nhiên. Ví như màu nâu từ ca cao và cà phê, màu xanh từ lá dứa, màu vàng từ chanh leo, màu đỏ từ gấc và màu tím từ lá cẩm hay thanh long đỏ...

Mùa Tết năm ngoái chị Thảo làm và bán hết gần 1,5 tấn mứt dừa non. Năm nay, kinh tế khó khăn, mọi người đều thắt chặt chi tiêu nhưng lượng hàng bán trong vụ Tết này cũng lên tới gần 1 tấn.

Theo chị Thảo, mứt dừa non có khá nhiều loại. Giá mứt phụ thuộc vào nguyên liệu là cùi dừa. Ví như mứt dừa sáp non có giá 650.000-700.000 đồng/kg; mứt dừa xiêm non từ 350.000-500.000 đồng/kg, các loại mứt dừa non khác từ 250.000-300.000 đồng/kg.