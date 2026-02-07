Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàng
Việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Cheo cheo lưng bạc là loại động vật nằm trong danh sách 25 loài quý hiếm nghi tuyệt chủng của Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu (GWC). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài này xuất hiện trong tự nhiên ở Vườn Quốc gia Núi Chúa vào cuối năm 2023. Đây có khả năng là quần thể lớn nhất được biết đến trên toàn thế giới.
Ngay sau khi tìm được loài cheo cheo lưng bạc các nhà bảo tồn vô cùng vui mừng, đồng thời lo sợ nó sẽ thực sự bị tuyệt chủng nếu không được bảo vệ tốt.
Cheo cheo lưng bạc, tên khoa học là Tragulus versicolor, được ghi nhận lần cuối cách đây hơn 25 năm sau khi các nhà nghiên cứu Việt Nam và Nga có được một con cheo cheo từ thợ săn.
Khi phát hiện loài vật quý hiếm này, ông An Nguyễn - nhà bảo tồn học Việt Nam làm việc với tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Toàn cầu (GWC) chia sẻ với Lao Động : "Từ lâu, loài vật dường như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng tôi. Việc phát hiện ra rằng nó vẫn thực sự tồn tại là bước đầu tiên để chúng ta không để chúng biến mất lần nữa, và bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cách bảo vệ nó tốt nhất".
Để tìm thấy loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh này các nhà khoa học đặt camera trong 5 tháng tại các khu vực nơi người dân địa phương cho biết họ đã nhìn thấy loài vật này. Kết quả thu được 275 bức ảnh của các loài động vật có vú. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thiết lập 29 máy ảnh khác trong cùng khu vực, lần này ghi lại 1.881 bức ảnh về cheo cheo lưng bạc.
Cheo cheo lưng bạc là động vật móng guốc nhỏ nhất thế giới, kích thước của nó chỉ tương đương một con thỏ. Loài vật này rất nhút nhát và cô độc, nó có hai chiếc răng nanh nhỏ, và chỉ nặng dưới 4,5 kg.
Loài vật độc đáo này được các nhà khoa học ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1910, khi họ thu được 4 mẫu vật xung quanh Nha Trang, Việt Nam. Kể từ đó không có thêm hồ sơ xác minh khoa học nào về nó cho đến năm 1990, khi xác một con cheo cheo bị tịch thu từ tay một thợ săn địa phương ở miền trung Việt Nam.
Thời gian qua, các nhà bảo tồn học đang làm hết sức mình để giúp cheo cheo thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng, mặc dù hiện tại họ đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Trúc Chi (t/h)
