Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"
Loài động vật có vú "xây đập" tưởng tuyệt chủng 400 năm bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Sau quãng thời gian dài vắng bóng, chúng một lần nữa tái xuất và lập tức gây “sốt” dư luận.
Hải ly được phát hiện làm tổ ở Anh đã khiến dư luận nước này vô cùng phấn khích. Loài động vật quý hiếm này được cho là biến mất khỏi Vương quốc Anh khoảng 400 năm trước sau khi bị săn bắt đến tuyệt chủng. Tuy nhiên, trong 2 thập kỷ qua, loài vật này đã xuất hiện trở lại.
Được biết hơn 400 năm trước, hải ly từng bị người Anh săn bắt đến tuyệt chủng để lột da làm mũ lông. Mũ lông hải ly được cho là đỉnh cao thời trang lúc bất giờ và được nam giới Anh rất ưa chuộng.
Nhà tự nhiên học kiêm người dẫn chương trình Iolo Williams, người bắt gặp con hải ly hoang dã trên sông Dyfi gần Machynlleth, cho biết, lần nhìn thấy rõ ràng và kéo dài này là một trong những khoảnh khắc "tuyệt vời nhất" mà ông từng chứng kiến.
Được biết, hiện có 4 khu nuôi hải ly có kiểm soát ở xứ Wales và một số lượng không xác định sống ngoài tự nhiên.
Theo ông Williams, những người cuối cùng nhìn thấy hải ly hoang dã ở xứ Wales có lẽ là các thân vương xưa kia - những người từng săn chúng. Loài vật này đã tuyệt tích hàng trăm năm. Vậy nên, việc nhìn thấy chúng gần đây có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
"Chúng tôi nhận được thông tin rằng một con hải ly đã xuất hiện ở đoạn sông Dyfi này và được chỉ dẫn đến đúng địa điểm đó lúc 18h. Hải ly sẽ ở đó", ông Williams nhớ lại.
Williams cho biết, con hải ly "hoàn toàn không chú ý gì đến chúng tôi". "Nó rất bình thản", ông nói thêm. "Chúng tôi đứng ở bờ đối diện và nghĩ rằng tốt nhất nên im lặng, đừng cử động nhiều. Con hải ly chỉ liếc nhìn chúng tôi rồi tiếp tục kiếm ăn và bơi đi".
Những năm qua, tại xứ Wales, việc thả hải ly vào sông ngòi ngoài tự nhiên mà không có giấy phép là hành vi phạm pháp. Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên xứ Wales (NRW) cho biết họ chưa cấp bất kỳ giấy phép nào như vậy.
Các nhà khoa học ước tính loài vật quý hiếm bậc nhất này hiện có khoảng 500 con. Trong đó, một số cá thể hải ly sống trong tự nhiên và một số khác sống trong môi trường nuôi nhốt.
Sau nhiều năm nghiên cứu và quá trình thử nghiệm cho thấy hải ly có thể đóng một vai trò cực kì quan trọng trong việc giúp khôi phục thiên nhiên, tạo ra các đập từ cây cối, bùn và đá, giúp nâng cao mực nước, từ đó hình thành môi trường đất ngập nước, hỗ trợ sự phục hồi của nhiều loài sinh vật bản địa.
Nhận thấy loài vật này vô cùn quý hiếm nên chính quyền địa phương đang thiết lập hệ thống pháp luật để xử lí các hành vi săn bắt, giết, gây tổn thương hải ly hoặc phá hủy nơi sinh sản của chúng.
Trúc Chi (t/h)
