Lợi dụng quan hệ bạn bè, người quen để dụ dỗ đưa sang Campuchia vào sòng bạc, công ty lừa đảo

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, cuối tháng 2/2026, qua công tác điều tra nắm tình hình công dân Thanh Hóa xuất cảnh ra nước ngoài lao động, học tập, du lịch, thăm thân...

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Mai Nguyễn Như Ngọc (SN 2001, trú tại xã Thiệu Quang), Nguyễn Văn Phương (SN 2005) và L.T.S. (cùng trú tại xã Yên Định) có dấu hiệu môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, công ty lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc làm chủ.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận định các đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, bạn bè để tiếp cận những người có nhu cầu tìm việc làm, sau đó đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về công việc đơn giản, thu nhập cao nhằm tạo lòng tin, từ đó lôi kéo, rủ rê họ ra nước ngoài.

Để thực hiện hành vi, Ngọc, Phương và L.T.S. sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Instagram, WeChat... để liên lạc với người quen, bạn bè trong nước, giới thiệu việc làm và rủ rê, lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: CATH.

Khi có người đồng ý, các đối tượng trực tiếp liên hệ hoặc chuyển thông tin của người được tuyển cho nhân viên các công ty tại Campuchia. Các đầu mối ở nước ngoài tiếp tục hướng dẫn cách thức di chuyển, bố trí người và phương tiện đưa đón, đồng thời chuyển tiền để chi trả chi phí đi lại. Việc xuất cảnh được tổ chức trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.

Sau khi đến Campuchia, Ngọc và L.T.S. trực tiếp đón, bố trí nơi nghỉ và sắp xếp công việc cho những người được đưa sang. Công việc chủ yếu là thao tác trên máy tính, sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo ảo để tìm kiếm, tiếp cận khách hàng và thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an bước đầu xác định 3 đối tượng nghi vấn trong đường dây và hàng chục trường hợp bị hại có liên quan. Hoạt động này không chỉ vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm hại quyền lợi, sức khỏe, tính mạng của công dân, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tiếp diễn.

Đối tượng Mai Nguyễn Như Ngọc tại cơ quan Công an. Ảnh: CATH.

Ngày 13/10, Ban Chuyên án triệu tập 3 đối tượng chính để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận những hành vi liên quan đến việc tổ chức, hỗ trợ và lôi kéo công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cụ thể, Mai Nguyễn Như Ngọc khai nhận đã tổ chức đưa 5 công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất cảnh trái phép sang Campuchia; Nguyễn Văn Phương có hành vi hỗ trợ, tạo điều kiện để Ngọc đưa 4 công dân xuất cảnh trái phép. Trong khi đó, L.T.S. thừa nhận đã rủ rê, lôi kéo và chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức đưa 5 công dân sang Campuchia trái phép.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra từng bước làm rõ vai trò của từng người trong quá trình kết nối, lôi kéo và tổ chức đưa công dân ra nước ngoài trái phép.

Những hành vi này không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người lao động, đặc biệt là nguy cơ bị bóc lột, cưỡng ép hoặc lôi kéo tham gia các hoạt động phạm pháp ở nước ngoài.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Văn Phương về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Đối với L.T.S., cơ quan chức năng xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đối tượng đang chấp hành án về tội "Gây rối trật tự công cộng". Việc xem xét khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng sẽ được thực hiện sau khi chấp hành xong bản án theo quy định pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh mở rộng vụ án để làm rõ những đối tượng khác có liên quan.