Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Thứ ba, 21:54 23/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với công an 24 tỉnh, thành phố và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Mộc Bài hoàn thành việc bàn giao 77 công dân cho công an các địa phương.

Trước đó, ngày 19/12/2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng tiếp nhận 77 công dân (gồm 43 nam, 34 nữ) do phía Campuchia trao trả.

77 Công dân được trao trả từ Campuchia vì xuất cảnh trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 77 công dân tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài do phía Campuchia trao trả - (ảnh CATN).

Qua xác minh, điều tra và làm việc trực tiếp, các công dân trên khai nhận, thông qua mạng xã hội để tìm việc làm.

Trong số này, có người tự nguyện xuất cảnh hợp pháp, có người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sau đó đến Bavet làm phục vụ, tiếp viên tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán ăn khu chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, siêu thị; một số người làm sale trong các casino, app tình cảm, đầu tư chứng khoán… tại các công ty lừa đảo thuộc các khu vực Kim Sa 1, 3, 4; Oasamas; khu Lý Châu; khu Poipet…

77 Công dân được trao trả từ Campuchia vì xuất cảnh trái phép - Ảnh 2.

77 công dân do phía Campuchia trao trả - (ảnh CATN).

Qua điều tra, có 46 trường hợp xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, còn lại 31 người vượt biên trái phép.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài lập hồ sơ xử phạt đối với 31 cá nhân về hành vi xuất cảnh trái phép với số tiền 122.000.000 đồng.


