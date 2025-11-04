Mới nhất
Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Thứ ba, 20:08 04/11/2025 | Xã hội
Tổng cộng 64 công dân Việt Nam đã trốn thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Lực lượng chức năng Campuchia vừa bàn giao nhóm người này cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 4/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Trong số 65 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả đợt này có: 64 công dân đã chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey; 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 1.


Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 2.

Các công dân Việt Nam được cơ quan chức năng Campuchia trao trả. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước khi được trao trả về Việt Nam, số công dân này đã bị tạm giữ tại Trung tâm câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, tại tỉnh Siem Reap.

Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xác minh nhân thân các công dân trước khi bàn giao cho các địa phương. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

65 công dân Việt Nam được trao trả đợt này có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Độ tuổi của các công dân dao động từ 16 tuổi (nhỏ nhất) đến 40 tuổi (cao nhất).

Sau khi tiếp nhận số công dân trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố nơi có công dân thường trú để tiến hành làm việc và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận theo quy định. Sau đó, Đồn Biên phòng đã bàn giao công dân cho đại diện chính quyền các địa phương nơi công dân thường trú để đưa họ trở về với gia đình.

Minh Đức
