Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang Campuchia
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online”.
Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 21/8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiếp nhận thông tin từ Công an phường Đại Mỗ về việc một gia đình tại phường trình báo con gái bị bắt cóc, tống tiền lên đến 1 tỷ đồng. Nạn nhân là chị M (SN 2002, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội).
Qua xác minh, xác định chị M đang di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh rà soát, phát hiện chị M tại khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau khi làm việc, cơ quan công an xác định chị M bị các đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền. Các đối tượng khống chế, thao túng tâm lý nạn nhân bằng cách bắt chị thuê khách sạn, cắt liên lạc với gia đình, đồng thời gây áp lực bắt chị M quay video khỏa thân rồi yêu cầu cầu di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để sang Campuchia.
Các đối tượng sử dụng những hình ảnh của chị M gửi cho gia đình, yêu cầu gia đình phải gửi số tiền 1 tỷ đồng để chuộc nếu không sẽ bán chị vào ổ mại dâm. Cơ quan công an đã tuyên truyền, giải thích thủ đoạn lừa đảo và đưa chị M về nhà an toàn.
Theo cơ quan công an, thời gian qua, nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh công an đe dọa "bắt cóc online". Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
