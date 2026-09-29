Thiếu niên 13 tuổi rời nhà theo lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao' trên mạng

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GĐXH - Tin lời hứa việc làm thu nhập cao trên mạng, thiếu niên 13 tuổi rời nhà và được công an kịp thời tìm thấy.

Ngày 29/9, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vừa đưa một thiếu niên 13 tuổi trở về với gia đình an toàn sau khi em rời nhà theo lời mời chào việc làm trên mạng xã hội.

Thiếu niên 13 tuổi rời nhà theo lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao' trên mạng - Ảnh 1.

Công an xã Qùy Châu kịp thời đưa thiếu niên trở về với gia đình sau khi bị dụ dỗ qua mạng xã hội. ẢNH: C.A

Trước đó, gia đình trình báo cháu L.T.B.L. (13 tuổi) tự ý rời nhà. Qua mạng xã hội, em được một người lạ làm quen, hứa hẹn đưa ra các tỉnh phía Bắc làm việc với mức thu nhập cao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương xác minh và phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương liên quan. Qua đó, xác định thiếu niên đang đi xe khách theo hướng ra Quảng Ninh. Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ, đón em và đưa về với gia đình an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ của con em trên mạng xã hội, đồng thời hướng dẫn trẻ nhận diện những lời mời chào, lôi kéo từ người lạ, nhất là các thông tin về "việc nhẹ, lương cao".

Khi trẻ có dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc mất liên lạc, gia đình cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ.

Thiếu niên 13 tuổi rời nhà theo lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao' trên mạng - Ảnh 2.Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách

GĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.

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