Chiều 27/11 tại Hà Nội, đoàn làm phim "Tình khúc bản Gió" đã có buổi ra mắt báo chí. Phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, là câu chuyện đan xen giữa tình yêu lãng mạn, những bí ẩn, sự va chạm thế hệ và câu chuyện bảo vệ rừng.

Dàn diễn viên ra mắt và chia sẻ với báo chí về phim.

Lựa chọn bối cảnh vùng cao, "Tình khúc bản Gió" mở ra một không gian khác biệt. Thay cho nhịp sống đô thị hay những xung đột gia đình quen thuộc là những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và đời sống văn hóa gắn bó với núi rừng. Đặc biệt, rừng không chỉ là cảnh quan mà hiện diện như một nhân vật: nơi lưu giữ ký ức, niềm tin và cả những bí mật mà con người muốn chôn vùi.



Điểm hấp dẫn của "Tình khúc bản Gió" nằm ở cách các tuyến truyện tưởng chừng riêng biệt lại dần kết nối trong một bí mật lớn. Từ hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của cha, Hoạ Mi (Quỳnh Câu) từng bước khám phá những góc khuất của bản làng, nơi ranh giới giữa niềm tin và sự thật không dễ phân định. Song hành với đó là cuộc đối đầu âm thầm giữa những con người quyết tâm gìn giữ rừng thiêng và thế lực đang tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá. Những mối quan hệ tưởng chừng bình yên, những ân oán từ quá khứ và cả lòng tin dành cho nhau dần bị thử thách, khiến câu chuyện liên tục mở ra những diễn biến bất ngờ.

Lựa chọn bối cảnh vùng cao, "Tình khúc bản Gió" mở ra một không gian khác biệt.

Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình. Từ những góc nhìn khác biệt, bộ phim gợi mở câu chuyện về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ với di sản cha ông. Đặc biệt, phim đề cao sức mạnh của sự thật và lòng dũng cảm, khi con người phải vượt qua định kiến, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương để bảo vệ điều mình tin tưởng.

Cặp đôi nam nữ chính được giao cho Quỳnh Châu và Thừa Tuấn Anh. Quỳnh Châu, gương mặt ghi dấu qua "Cách em 1 milimet" và "Dưới ô cửa sáng đèn" tiếp tục cộng tác với đạo diễn Trịnh Lê Phong với một thử thách mới: một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật.

Cặp đôi nam nữ chính được giao cho Quỳnh Châu và Thừa Tuấn Anh.

Sau vai Hoàng Đình Quý trong 'Không thời gian', diễn viên Thừa Tuấn Anh chứng tỏ cái duyên của mình với các vai diễn dân tộc, lần này là Tả, một thanh niên dân tộc Dao trẻ trung, có phần sốc nổi, muốn thể hiện bản thân nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu bản làng.

Tương tự Thừa Tuấn Anh, Long Vũ tiếp tục hóa thân làm trai bản. Trước đó Long Vũ từng có vai diễn ấn tượng trong Cuộc chiến không giới tuyến và Đi giữa trời rực rỡ với vai chàng trai dân tộc.

Trong "Tình khúc bản Gió", Long Vũ vào vai Lía, có mối tình "lệch tuổi" với diễn viên Khánh Ly (vai Lở Mẩy) vì ngoài đời, Khánh Ly được Long Vũ gọi bằng chị. Câu chuyện của Lía và Lở Mẩy mang màu sắc hài hước, trẻ trung, hứa hẹn nhiều thú vị cho khán giả.

Tuy chỉ là tuyến vai phụ nhưng Long Vũ cho biết, là diễn viên trẻ, anh trân trọng từng cơ hội đến với mình, dù là nhỏ nhất. "Khi nhận bất cứ vai diễn nào, tôi luôn nỗ lực bằng 200%", Long Vũ nói.

Long Vũ có duyên trong những phim về đề tài miền núi.

Chia sẻ về việc lần thứ 3 làm trai bản thì có sợ bị trùng lặp? Long Vũ cho biết, mỗi vai diễn đều có màu sắc khác nhau, cùng với đó, anh cũng tư duy để tìm cho nhân vật một điểm nhấn về tạo hình, nét diễn riêng để mang đến sự khác biệt.

Dù có bạn diễn hơn tuổi nhưng Long Vũ cho biết, thuận lợi của anh và Khánh Ly là cả hai chơi với nhau ngoài đời nên cũng dễ dàng tương tác trong các cảnh quay.

Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Võ Hoài Nam, Anh Tuấn...

Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Võ Hoài Nam, Anh Tuấn, Trịnh Huyền, Mạnh Hưng, Đình Tú... Trong đó, Mạnh Hưng tiếp tục vào vai phản diện, còn NSƯT Võ Hoài Nam thoát khỏi vai cam chịu, hiền lành của những ông bố trong 'Món quà của cha', 'Những chặng đường bụi bặm' để hoá thân thành một 'ông trùm' tâm cơ, tàn nhẫn.

Bộ phim "Tình khúc bản Gió" sẽ lên sóng vào lúc 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026.

Trailer phim Tình khúc bản Gió. Nguồn VTV cung cấp.

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