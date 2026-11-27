Con trai Thương Tín và vợ gây chú ý tại lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của cha GĐXH - Lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất Thương Tín vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của gia đình và nhiều nghệ sĩ. Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín đã bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả.

Ngày 27/11 (tức ngày 19/10 âm lịch) là tròn một năm ngày mất của Thương Tín. Từ đêm ngày 26/11, Bùi Thanh Tùng - con trai cố nghệ sĩ - cùng nhạc sĩ Tô Hiếu đã lên đường về Phan Rang để cúng giỗ.

Trong sáng ngày 27, gia đình Thương Tín đã ra mộ thắp hương cho cố nghệ sĩ rồi đến chùa Sơn Hải cúng lễ vì ông có di ảnh gửi tại ngôi chùa này. Đến 16h00, gia đình sẽ làm lễ cúng giỗ tại gia cho Thương Tín.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, đám giỗ chay được tổ chức khá đơn giản, chỉ có sự tham gia của người thân trong gia đình. Ngoài Thanh Tùng từ TP.HCM về làm đám giỗ thì một người em gái Thương Tín cũng bay từ nước ngoài về cúng giỗ đầu anh trai. Tuy nhiên, đến chiều nay, cô bé Thạch Thảo - con chung của Thương Tín với người vợ thứ 4 - không có mặt.

Ngày 27/11 (tức ngày 19/10 âm lịch) là tròn một năm ngày mất của Thương Tín.

Thanh Tùng thất thần nhìn di ảnh của cha tại chùa Sơn Hải.

Trước đó, tối 25/11, anh Bùi Thanh Tùng góp mặt trong chương trình tưởng niệm một năm ngày mất của tài tử Thương Tín do nhạc sĩ Tô Hiếu tổ chức tại TP HCM. Nhìn thấy nhiều khán giả, nghệ sĩ tham dự, anh nói xúc động và được an ủi vì cha còn nhận được tình cảm của nhiều người. Ban đầu, anh dự định hát một ca khúc tưởng nhớ ông nhưng đành gác lại vì sợ không kiềm chế được cảm xúc.

"Nhìn lại cuộc đời cha, điều khiến tôi tự hào nhất là thực lực làm nghề của ông, minh chứng qua loạt huy chương vàng hội diễn toàn quốc ngày xưa", anh Thanh Tùng nói.

Theo con trai cố diễn viên, từ nhỏ anh thường được cha dẫn theo đến các đoàn phim và chỉ dẫn cách diễn xuất. Dù vậy, anh nhận thấy bản thân không có duyên với nghiệp diễn nên lựa chọn theo đuổi ca hát. Anh Tùng kể, cha là người ít nói nhưng sống tình cảm, không áp đặt con cái trong việc lựa chọn nghề nghiệp. "Ba chỉ nói là thích thì tới, còn không thích thì thôi", anh bùi ngùi nhớ lại.

Thanh Tùng và vợ trong lễ tưởng niệm Thương Tín tại TP.HCM.

Những lời dặn dò, chỉ bảo của Thương Tín vẫn luôn được con trai Thanh Tùng khắc ghi. Đối với nghệ thuật, cố diễn viên từng chia sẻ với con cái rằng một khi đã bước chân vào nghề thì phải nỗ lực để trở thành người giỏi nhất, hoặc ít nhất cũng phải tạo dựng được vị trí riêng. Song, anh Tùng cho biết bản thân chọn cách sống thuận theo tự nhiên, không đặt nặng những kỳ vọng mà cha từng gửi gắm.

Với anh, điều khiến anh tự hào nhất khi nhắc về cha chính là tài năng nghệ thuật của Thương Tín. Dù không nối nghiệp diễn xuất, anh vẫn trân trọng những gì cha đã cống hiến cho nghệ thuật và những kỷ niệm được đồng hành cùng ông từ thuở nhỏ.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng,... "Cu li không bao giờ khóc", đóng cùng NSND Minh Châu, là bộ phim cuối cùng ông tham gia.

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn. Trước khi qua đời, Thương Tín chuyển về quê nhà Phan Rang sống cùng mẹ đẻ và được các em chăm sóc. Gần nửa năm sau sự ra đi của Thương Tín, mẹ đẻ ông cũng qua đời.