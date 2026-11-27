Những điểm nhấn nghệ thuật "chưa từng có" tại SVĐ Mỹ Đình

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Lời thề non sông".

Không đi theo lối mòn của các chương trình kỷ niệm truyền thống, "Lời thề non sông" được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận với tầm vóc quốc gia. Chương trình được thiết kế với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, hoành tráng hứa hẹn bùng nổ cảm xúc khi kết hợp tính chính luận với ngôn ngữ hiện đại, đưa lịch sử đến gần hơn bao giờ hết với công chúng và giới trẻ.

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của "Lời thề non sông" chính là sự đầu tư dàn dựng công phu, kể lại câu chuyện bằng nghệ thuật về lịch sử Ngày Toàn quốc Kháng chiến trong không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình được hỗ trợ, sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự ngay trên sân khấu. Lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn khí tài quân sự. Sự kết hợp giữa sức mạnh quốc phòng thực tế và nghệ thuật trình diễn tạo nên những khoảnh khắc thị giác choáng ngợp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Bản trường ca nghệ thuật về hào khí giữ nước

"Lời thề non sông" là bản trường ca nghệ thuật ca ngợi tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Chương trình khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử - truyền thống của một dân tộc luôn sẵn sàng đứng lên, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ non sông, bờ cõi.

Trong mạch nguồn ấy, "Lời thề non sông" khắc họa lời thề giữ nước xuyên suốt 80 năm qua của dân tộc Việt Nam - bắt nguồn từ lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân Thủ đô; kết tinh từ truyền thống yêu nước dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc tạo nên bản lĩnh, ý chí quật cường, sức mạnh của dân tộc Việt Nam; khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng vũ trang, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với quy mô 50.000 khán giả và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.